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    В Харьковской области задержан чиновник Погранслужбы на взятке почти в $10 тыс

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    Согласно данным ГПУ, задержан начальник отдела внутренней безопасности Харьковского пограничного отряда и гражданское лицо, которое предлагало неправомерную выгоду за беспрепятственную незаконную перевозку товаров через границу.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали чиновника Государственной пограничной службы в Харьковской области на получении взятки почти в 10 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины во вторник.

    Рукопожатие
    REUTERS Suzanne Plunkett
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    "Задержан начальник отдела внутренней безопасности Харьковского пограничного отряда и гражданское лицо, которое предлагало неправомерную выгоду за беспрепятственную незаконную перевозку товаров через государственную границу Украины. Гражданское лицо задержано при передаче неправомерной выгоды в виде 9800 долларов", — говорится в сообщении.

    В Генпрокуратуре отметили, что в данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Согласно санкциям статей, которые инкриминируются обоим, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

    Досудебное расследование пока продолжается.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей исправительной колонии в Балаклейском районе Харьковской области.

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