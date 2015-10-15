Граждане Словакии пострадали в ДТП во Львовской области - милиция

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Семь граждан Словакии пострадали в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области Украины, сообщила пресс-служба областной милиции.

"Пятнадцатого октября в 08.50 на автодороге "Киев-Чоп" в Сколевском районе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями. В результате ДТП травмированы семь человек… Все пострадавшие — граждане Словакии в возрасте от 32 до 42 лет", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Opel Vivaro, в котором также находились шесть пассажиров, не учел дорожную обстановку, в результате чего, машина перевернулась в кювет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

МВД Украины ДТП с гражданами Словакии во Львовской области

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