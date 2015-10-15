наверх
10.03.201803:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Граждане Словакии пострадали в ДТП во Львовской области - милиция

    (обновлено: )72
    По информации областной милиции Львовской области, в результате ДТП травмированы семь человек, все пострадавшие - граждане Словакии в возрасте от 32 до 42 лет.
    ДТП с гражданами Словакии во Львовской области
    МВД Украины

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Семь граждан Словакии пострадали в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области Украины, сообщила пресс-служба областной милиции.

    В Кременчуге автоцистерна въехала в жилой дом
    МВД Украины
    ДТП в Кременчуге: грузовик протаранил частный дом

    "Пятнадцатого октября в 08.50 на автодороге "Киев-Чоп" в Сколевском районе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями. В результате ДТП травмированы семь человек… Все пострадавшие — граждане Словакии в возрасте от 32 до 42 лет", — говорится в сообщении.

    По данным правоохранителей, водитель автомобиля Opel Vivaro, в котором также находились шесть пассажиров, не учел дорожную обстановку, в результате чего, машина перевернулась в кювет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    МВД Украины
    ДТП с гражданами Словакии во Львовской области

    Ранее сообщалось, что в Волочиском районе Хмельницкой области в аварии погибла супружеская пара. На трассе Стрый — Тернополь — Кировоград — Знаменка столкнулись "ВАЗ 21099" и грузовой автомобиль Mercedes Benz 814. Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине