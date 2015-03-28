МВД: на счету банды, убившей сотрудника СБУ, ряд тяжких преступлений

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. МВД заявляет, что банда Дениса Гордеева, подозреваемого в убийстве сотрудника службы безопасности Украины (СБУ), совершила серию тяжких преступлений.

Ранее в Волновахе неизвестные расстреляли из автоматов сотрудника СБУ Виктора Мандзика. Глава МВД Арсен Аваков заявлял, что убийство офицера СБУ в Волновахе раскрыто, задержаны 11 участников бандформирования, причастных, по его данным, к этому инциденту. Позже СБУ задержало 30 человек в ходе зачистки после убийства своего офицера. Накануне стало известно о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника СБУ при попытке нелегального пересечения государственной границы.

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области со ссылкой на руководителя областной милиции Вячеслава Аброськина, преступная группировка в течение нескольких месяцев занималась контрабандой, вооруженными нападениями на граждан и предприятия, похищением и пытками людей на территории Донецкой области.

По его данным, на сегодня десять сообщников Гордеева арестованы. По месту их проживания на территории Донецкой и Днепропетровской областей проведены обыски. Изъяты 9 автоматов, пулемет РПК, пять гранатометов, 55 ручных гранат и гранат к подствольному гранатомету, более 4 тысяч патронов различного калибра, тротиловые шашки и электродетонаторы, а также военная экипировка. Кроме оружия и боеприпасов, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное у потерпевших имущество: бытовую и компьютерную технику, мобильные телефоны и т.д.

"В настоящее время правоохранители установили причастность членов преступной группировки к 13 эпизодам тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений", — сообщает милиция.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено дело по статьям "убийство сотрудника правоохранительного органа" и "бандитизм" Уголовного кодекса Украины. Также члены бандформирования проходят еще по 6 статьям Уголовного кодекса Украины.