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    МВД: на счету банды, убившей сотрудника СБУ, ряд тяжких преступлений

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    Сообщается, что "преступная группировка в течение нескольких месяцев занималась контрабандой, вооруженными нападениями на граждан и предприятия, похищением и пытками людей на территории Донецкой области".
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. МВД заявляет, что банда Дениса Гордеева, подозреваемого в убийстве сотрудника службы безопасности Украины (СБУ), совершила серию тяжких преступлений.

    Украинские военные близ Артемовска
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Ранее в Волновахе неизвестные расстреляли из автоматов сотрудника СБУ Виктора Мандзика. Глава МВД Арсен Аваков заявлял, что убийство офицера СБУ в Волновахе раскрыто, задержаны 11 участников бандформирования, причастных, по его данным, к этому инциденту. Позже СБУ задержало 30 человек в ходе зачистки после убийства своего офицера. Накануне стало известно о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника СБУ при попытке нелегального пересечения государственной границы.

    Как сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области со ссылкой на руководителя областной милиции Вячеслава Аброськина, преступная группировка в течение нескольких месяцев занималась контрабандой, вооруженными нападениями на граждан и предприятия, похищением и пытками людей на территории Донецкой области.

    По его данным, на сегодня десять сообщников Гордеева арестованы. По месту их проживания на территории Донецкой и Днепропетровской областей проведены обыски. Изъяты 9 автоматов, пулемет РПК, пять гранатометов, 55 ручных гранат и гранат к подствольному гранатомету, более 4 тысяч патронов различного калибра, тротиловые шашки и электродетонаторы, а также военная экипировка. Кроме оружия и боеприпасов, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное у потерпевших имущество: бытовую и компьютерную технику, мобильные телефоны и т.д.

    "В настоящее время правоохранители установили причастность членов преступной группировки к 13 эпизодам тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений", — сообщает милиция.

    Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено дело по статьям "убийство сотрудника правоохранительного органа" и "бандитизм" Уголовного кодекса Украины. Также члены бандформирования проходят еще по 6 статьям Уголовного кодекса Украины.

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