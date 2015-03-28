Судно с украинским экипажем задержано в Болгарии, 14 моряков бедствуют

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В бедственном положении находятся 14 украинских моряков, оказавшихся на борту задержанного в городе Варна (Болгария) судна под либерийским флагом "ASIAN DREAM". Болгарский Красный крест начал оказывать украинцам помощь, сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

"В настоящее время четырнадцать украинских моряков бедствуют на борту судна в порту города Варна. Болгарский Красный крест начал снабжать моряков продуктами питания и товарами первой необходимости. Моряки практически брошены работодателем — греческой фирмой", — сообщает издание.

Отмечается также, что помимо продовольственных товаров, моряки нуждаются в юридической помощи, так как заработную плату они не получали более трех месяцев.

В феврале т.г. судно прибыло в морской порт Варна для осуществления ремонтных работ. Однако из-за накопившихся долгов фирмы судно было арестовано.

Болгарские СМИ сообщают, что все усилия либерийских и украинских властей связаться с собственником корабля результатов не принесли, "так как сама фирма "спрятана" в одной из оффшорных зон".

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