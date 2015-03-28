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    Судно с украинским экипажем задержано в Болгарии, 14 моряков бедствуют

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    Помимо продовольственных товаров, украинские моряки нуждаются в юридической помощи, так как заработную плату они не получали более трех месяцев. Владелец судна на связь не выходит.
    Судно ASIAN DREAM
    Агентство БГНЕС

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В бедственном положении находятся 14 украинских моряков, оказавшихся на борту задержанного в городе Варна (Болгария) судна под либерийским флагом "ASIAN DREAM". Болгарский Красный крест начал оказывать украинцам помощь, сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

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    "В настоящее время четырнадцать украинских моряков бедствуют на борту судна в порту города Варна. Болгарский Красный крест начал снабжать моряков продуктами питания и товарами первой необходимости. Моряки практически брошены работодателем — греческой фирмой", — сообщает издание.

    Отмечается также, что помимо продовольственных товаров, моряки нуждаются в юридической помощи, так как заработную плату они не получали более трех месяцев.

    В феврале т.г. судно прибыло в морской порт Варна для осуществления ремонтных работ. Однако из-за накопившихся долгов фирмы судно было арестовано.

    Болгарские СМИ сообщают, что все усилия либерийских и украинских властей связаться с собственником корабля результатов не принесли, "так как сама фирма "спрятана" в одной из оффшорных зон".

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