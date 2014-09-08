В Харькове неизвестные обстреляли из огнемета военкомат - прокуратура

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Прокуратура открыла уголовное дело по факту обстрела в понедельник утром военного комиссариата Орджоникидзевского и Фрунзенского районов Харьковской области Украины, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Неизвестные стреляли по помещению военкомата из малогабаритного ручного огнемета около 4.00… В результате взрыва пострадавших нет, обнаружены незначительные повреждения здания", — говорится в сообщении.

Осмотр места происшествия продолжается с участием работников прокуратуры, оперативных работников УСБУ в Харьковской области, экспертов. Начато уголовное производство по статье "террористический акт".

Обстрелы военкоматов в Украине происходят регулярно. Так, в начале августа неизвестные уже обстреливали из огнемета здание облвоенкомата в Харькове, правоохранители также завели дело о теракте. В конце августа из гранатометов был обстрелян военкомат в городе Шостка в Сумской области, неизвестные при этом взорвали две машины, которые принадлежали милиционерам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о частичной мобилизации. Согласно указу, частичная мобилизация проводится во всех 24 регионах страны, а также в Киеве. Почти сразу власти сообщили, что в Украине существует проблема уклонения от частичной мобилизации и нежелание являться в военкоматы по повесткам. В прокуратуры уже передано очень много дел об уклонении от службы военнообязанными. Матери военнослужащих неоднократно выступают против отправки своих детей в район спецоперации.

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