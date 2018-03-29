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    "Укрнафта" утвердила бурение двух новых скважин

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    Как уточняется, начальная продуктивность скважин во Львовской области будет составлять 17 тонн нефти в день, а скважины в Сумской области – 34 тонны нефти в день.
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Компания "Укрнафта" утвердила бурение двух новых нефтяных скважин на месторождениях во Львовской и Сумской областях, начало бурильных работ запланировано на август-сентябрь, сообщила в четверг пресс-служба компании.

    "ПАО "Укрнафта" утвердила бурение двух новых скважин на месторождении во Львовской и Сумской областях. Бурильные работы запланированы на август-сентябрь этого года. Завершены они будут уже через три-четыре месяца", — говорится в сообщении.

    Ожидается, что начальная продуктивность скважин во Львовской области будет составлять 17 тонн нефти в день, а скважины в Сумской области – 34 тонны нефти в день.

    Сообщается также, что финансовый план "Укрнафты" на 2018 год предусматривается бурение четырех новых скважин.

    "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%.

    В августе минувшего года сообщалось, что в Полтавской области появятся 12 газовых скважин.

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