КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Компания "Укрнафта" утвердила бурение двух новых нефтяных скважин на месторождениях во Львовской и Сумской областях, начало бурильных работ запланировано на август-сентябрь, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"ПАО "Укрнафта" утвердила бурение двух новых скважин на месторождении во Львовской и Сумской областях. Бурильные работы запланированы на август-сентябрь этого года. Завершены они будут уже через три-четыре месяца", — говорится в сообщении.

Ожидается, что начальная продуктивность скважин во Львовской области будет составлять 17 тонн нефти в день, а скважины в Сумской области – 34 тонны нефти в день.

Сообщается также, что финансовый план "Укрнафты" на 2018 год предусматривается бурение четырех новых скважин.

"Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%.

В августе минувшего года сообщалось, что в Полтавской области появятся 12 газовых скважин.