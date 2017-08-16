В Полтавской области появятся 12 газовых скважин

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Украина и Хорватия совместно начнут разработку залежей природного газа в Полтавской области, сообщил в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман. Как сообщает глава правительства, государственное предприятие "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской компанией Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области.

"Есть хорошая новость: "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области. Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования", — написал премьер.

По словам Гройсмана, данный проект позволит не только привлечь инвесторов к такой важной отрасли экономики Украины, как газодобыча, но и поспособствует усилению энергонезависимости нашего государства.

Ранее сообщалось, что на северно-западном шельфе Черного моря в Одесской области обнаружили запасы газа в объеме минимум в 40 миллиардов кубометров.