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16.08.201713:47
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    Экономика

    В Полтавской области появятся 12 газовых скважин

    (обновлено: )4701
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области.
    Месторождение сланцевого газа. Архивное фото
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Украина и Хорватия совместно начнут разработку залежей природного газа в Полтавской области, сообщил в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман. Как сообщает глава правительства, государственное предприятие "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской компанией Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Есть хорошая новость: "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области. Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования", — написал премьер.

    По словам Гройсмана, данный проект позволит не только привлечь инвесторов к такой важной отрасли экономики Украины, как газодобыча, но и поспособствует усилению энергонезависимости нашего государства.

    Ранее сообщалось, что на северно-западном шельфе Черного моря в Одесской области обнаружили запасы газа в объеме минимум в 40 миллиардов кубометров.

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