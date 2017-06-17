Украина увеличила добычу газа – Минэнергоугля

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. С января по май Украина увеличила добычу природного газа на 2,5% – до 8,6 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечается также, что добыча газа в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года увеличилась на 5,3% — до 1,76 млрд куб. м.

Ранее коммерческий директор госкомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" не исключает, что не сможет договориться с "Газпромом" о закупках газа по действующему контакту, но после решения Стокгольмского арбитража все же будет пытаться договориться по объемам и цене поставок.