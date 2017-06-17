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    Украина увеличила добычу газа – Минэнергоугля

    (обновлено: )14611
    Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, добыча газа в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года увеличилась на 5,3% - до 1,76 млрд куб. м.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. С января по май Украина увеличила добычу природного газа на 2,5% – до 8,6 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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    Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

    Отмечается также, что добыча газа в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года увеличилась на 5,3% — до 1,76 млрд куб. м.

    Ранее коммерческий директор госкомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" не исключает, что не сможет договориться с "Газпромом" о закупках газа по действующему контакту, но после решения Стокгольмского арбитража все же будет пытаться договориться по объемам и цене поставок.

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