Газ из Норвегии: альтернатива газу из РФ или "распил"?

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украина нашла в Европе еще одну альтернативу российскому газу — Норвегию. Именно в этой стране наше государство планирует закупать "голубое топливо" в больших объемах. Правда, только через пять лет — в 2022 году. Об этом заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

Он сообщил, что Украина, Польша и Дания подписали совместный меморандум о сотрудничестве ради поставок газа из Норвегии. Таким образом, это позволило открыть прямой поток норвежского газа в Украину. Теперь осталось построить новый интерконнектор между Украиной и Польшей, уже осенью должна начаться закупка труб для него.

Подробнее о новых путях поставки газа в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки Норвегія — вдалий, правильно обраний напрямок, наскільки це хороша альтернатива російському газу?

— Знайшли альтернативу газу? Я скажу по іншому: знайшли альтернативу відмивки грошей. Чому? Тому що норвезький газ, статойловський, завжди був на 15-20% дорожче російського в Європі, який ми сьогодні по реверсу дуже гарно купляємо. А ще вони кажуть, треба той конектор провести через Україну і Польщу, і його вартість — 200 мільйонів євро. Чому б ще не відмити і там?

Тобто взагалі, на мій хлопський розум, це чиста дурня. Тому що вони норвезький газ напряму брати не будуть ніколи, вони будуть його брати по схемі заміщення. Це те саме, як ми брали колись туркменський газ. Туркменський газ забирала Росія, а нам видавала свій газ. Оце ми так купляли туркменський газ, тепер ми так само будемо купляти статойловський газ. А за ціною статойловського газу нам Польща відпустить, а свою недостачу статойловського норвезького газу вона замістить російським. І всі будуть в шоколаді, крім нас з вами, тому що це буде найдорожчий газ.

Я вже не кажу про те, що навіть від кордону реверс коштує у нас 16 доларів, а туди ми його переганяємо безкоштовно, для тих же словаків. А назад — доплачуємо до ціни російського газу, доплачуємо ще 16 доларів. Оце вам такий реверс.

А з погляду того, що за паном Коболєвим стоять американські куратори, то він і таке зробить. Там дуже цікаві гроші будуть відмиті, якщо порахувати. То ще один канал, вже мабуть все відмили, що могли в цій країні, ще треба там відмити. Вони б краще вам сказали, чому вони український газ, "Укргазвидобування", який вартує всього лише 36 доларів, хай ще чотири долари за 1000 кубів на якісь розмови, на якісь витоки… 40 доларів. А вони продають нам по хабу Німеччини — 180 доларів.

Тобто свій газ, який коштує 36 доларів, вони продають на власну територію по 180 доларів, а тепер хочуть ще купити статойловський газ, який набагато дорожче російського, плюс ще і транспортування. Я думаю, там дуже така цікава схема зав'язана, і люди будуть дуже задоволені.

Тобто наш, вітчизняний газ, власного видобутку "Укргазвидобування", може якийсь відсоток замістити іноземного газу?

— Ми говорили про це тисячу разів, що український видобуток, що об'єм українського видобутку, може забезпечити повністю потреби населення.

Але тут є одна цікава деталь, що цей газ коштує для "Укргазвидобування" максимум 36 доларів, 36-40 доларів за 1000 кубів, а вони НАКу продають по 180 доларів за 1000 кубів. Оце така арифметика.

А коли зараз задіють консорціум для вибудовування цієї схеми: Норвегія, Польща, потім туди газогін побудувати…. Тепер компанії, в яких лежать гроші, украдені в України і у Росії, раніше виведені туди, вони будуть співпрацювати, і якраз буде точно така саме схема, як у "Газпрома" РФ. Що центр прибутку буде організований не в Україні, а в Швейцарії. І не треба виводити гроші, вони там всі залишаться. Оця різниця вся, там вона і осяде.

Ось ці інтерконектори, газ з Норвегії, те, про що говорив прем'єр Гройсман, що Україна готова приєднатися до формування нового газового коридору з Хорватією, Угорщиною, це трошки інакше?

— Мені не дуже цікаво, про що нам розказує пан Гройсман, не маючи ні вищої освіти, не маючи ні спеціальної освіти з цих питань, з енергетичних.

Якби він щось розказав мені, як буде функціонувати ринок у Вінниці, я би його послухав би. А це треба побудувати нову трубу, покласти. І вже начебто навіть почалися перемовини для закупівлі газових цих труб.

Оце зараз задіють, побудуть по території України, 40% вартості — в кишеню собі, потім ще побудують на Польщі, там такі самі є цікаві хлопці, а потім вже вони зроблять цей конектор. Гроші заплатять зараз, а програма, дай бог, запрацює через п'ять років. А чи буде той Гройсман через п'ять років в Україні, невідомо.

Де дешевше брати газ — у Білорусії, у Росії?

— На сьогоднішній день не існує ціни російського газу, білоруського, там, катарського чи ще якогось. Існує міжнародна ціна. Вона однакова, вона міжнародна. І далі включаються тільки логістичні витрати, як цей газ сюди доставляти: по морю, газовозами, газоцистернами і т.д. Звичайно, що найдешевший газ у нас вийде, мабуть, з Білорусії, тому що тут не так далеко.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.