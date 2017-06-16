"Нафтогаз" попытается договориться с "Газпромом" по цене и объемам поставок

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" не исключает, что не сможет договориться с "Газпромом" о закупках газа по действующему контакту, но после решения Стокгольмского арбитража все же будет пытаться договориться по объемам и цене поставок, заявил коммерческий директор госкомпании Юрий Витренко.

"Это (дальнейшая реализация контракта с "Газпромом" — ред.) будет зависеть от того, будет ли "Газпром" действовать добросовестно. Если "Газпром" начнет предъявлять какие-то требования по зоне АТО (оплате поставленного в Донбасс газа — ред.) и выдвигать другие претензии, которые не были на рассмотрении этого арбитража, то есть вариант, что никак не договоримся и просто не будем ничего покупать у "Газпрома". Мы со стороны "Нафтогаза" будем действовать согласно принципам, которые определил арбитраж, будем пытаться договориться по объемам и по цене", — сказал Витренко в интервью "ЛИГАБизнесИнформ".

Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

Также "Газпром" сообщал, что стороны 30 июня представят возражения и комментарии по предварительному решению Стокгольмского арбитража, однако это не означает, что в этот день будет вынесено окончательное решение. Со своей стороны "Нафтогаз" заявил, что ожидает окончательного решения в 2017 году, но не ранее осени.

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Руководитель энергетической секции Группы поддержки Украины в Европейской комиссии (ЕК) Торстен Воллерт в четверг высказал мнение, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража станет "хорошей основой" для переговоров Москвы и Киева относительно дальнейших газовых поставок.