Суд Киева разрешил списать дивиденды дочки "Газпрома" в счет штрафа

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева в среду, 14 июня, разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год на 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного Антимонопольным комитетом, сообщает УНИАН.

Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с ОАО "Газпром" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

Ранее глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев будет добиваться ареста имущества "Газпрома" в других странах для взыскания антимонопольного штрафа. "Газпром" получил от украинского ведомства постановление об открытии исполнительного производства на 394,6 миллиарда рублей и наложении ареста на принадлежащие концерну акции компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

"Газпром" ранее заявил, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.