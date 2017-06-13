Украинцы платят за собственный газ в 5 раз больше себестоимости - эксперт

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Комментируя появление нового источника газа для Украины в Норвегии, президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что это будет лишь очередным способом отмывания денег.

"Они бы лучше объяснили, почему "Укргаздобыча" украинский газ, который стоит всего лишь 36 долларов, пусть еще четыре доллара за тысячу кубов на какие-то разговоры, то 40 долларов. Они продают нам по хабу Германии за 180 долларов. То есть свой газ, который стоит 36 долларов, они продают на собственную территорию по 180 долларов, а теперь хотят еще купить норвежский газ, который намного дороже российского, плюс еще и транспортировка. Я думаю, там очень такая "интересная" схема завязана, и люди будут очень довольны", — пояснил Косянчук.

Как сообщалось ранее, Украина нашла в Европе еще одну альтернативу российскому газу — Норвегию.

Именно в этой стране планируется закупать "голубое топливо" в больших объемах. Правда, только через пять лет — в 2022 году.