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    Экономика

    Украинцы платят за собственный газ в 5 раз больше себестоимости - эксперт

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    Эксперт Леонид Косянчук в эфире "ГС" заявил, что за поставками газа из Норвегии кроется схема по отмыванию денег, и сам он обойдется Украине намного дороже российского.
    Газовая конфорка
    УНИАН

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Комментируя появление нового источника газа для Украины в Норвегии, президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что это будет лишь очередным способом отмывания денег.

    Рабочий на газораспределительной станции
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
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    "Они бы лучше объяснили, почему "Укргаздобыча" украинский газ, который стоит всего лишь 36 долларов, пусть еще четыре доллара за тысячу кубов на какие-то разговоры, то 40 долларов. Они продают нам по хабу Германии за 180 долларов. То есть свой газ, который стоит 36 долларов, они продают на собственную территорию по 180 долларов, а теперь хотят еще купить норвежский газ, который намного дороже российского, плюс еще и транспортировка. Я думаю, там очень такая "интересная" схема завязана, и люди будут очень довольны", — пояснил Косянчук.

    Как сообщалось ранее, Украина нашла в Европе еще одну альтернативу российскому газу — Норвегию.

    Именно в этой стране планируется закупать "голубое топливо" в больших объемах. Правда, только через пять лет — в 2022 году. 

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