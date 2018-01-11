В Минагрополитики решили вопрос шоколада, изготовленного не по стандартам ЕС

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Украине определились с тем, как будут поступать с шоколадом, который не соответствует нормам Европейского союза. Эти шоколадом будут торговать, пока его срок годности не истечет.

Согласно решению Минагрополитики, до июля 2019 года еще имеют право находиться в обороте изделия из шоколада и какао со старой маркировкой.

Отныне на маркировке изделий должна быть информация об общем количестве какао-продуктов в процентах в пересчете на сухие вещества. Вводятся такие понятия как: "минимальное содержание какао-продуктов", "минимальное содержание какао-масла" (для белого шоколада), пишет "Юрлига".

Для белого шоколада, молочного, семейного молочного и шоколада "a la taza" и "familiar a la taza" разрешено использование растительных жиров в количестве — 5% общей массы готового изделия после отчисления некоторых съедобных веществ, но не сокращая минимальное содержание какао-масла и общее количество какао-продуктов в пересчете на сухие вещества.

facebook.com/EUDelegationUkraine Новые европейские требования к качеству какао и шоколада

Ранее сообщалось, что в Украине с начала года вступили в силу европейские требования к качеству какао и шоколада.