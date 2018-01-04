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    Экономика

    В ЕС разъяснили Украине, что считается шоколадом

    (обновлено: )47371
    В отличие от требований национального стандарта Украины (ГСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения.
    Выпуск шоколадных конфет
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Украине с начала года вступили в силу европейские требования к качеству какао и шоколада, сообщили в представительстве ЕС в Украине в Facebook.

    "В отличие от требований национального стандарта Украины (ГСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения", — отмечается в сообщении.

    facebook.com/EUDelegationUkraine
    Новые европейские требования к качеству какао и шоколада

    Отныне шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов, в молочном шоколаде должно быть не менее 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов, в белом – не менее 20% какао-масла и не менее 14% молочных продуктов. В шоколадной конфете с начинкой — не менее 25% шоколада.

    facebook.com/EUDelegationUkraine
    Новые европейские требования к качеству какао и шоколада

    Согласно европейским требованиям, какао может называться продукт, в котором массовая доля какао-масла составляет не менее 20%.

    Напомним, ранее швейцарский шоколадный гигант Barry Callebaut изобрел новый вид шоколада — рубиновый.

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