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    Экономика

    Экс-топ-менеджера "Инпромбанка" подозревают в присвоении 52 млн грн

    (обновлено: )37
    В ГПУ сообщили, что по результатам расследования экс-директору Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" по факту завладения средствами финучреждения в особо крупных размерах, совершенном в ходе рефинансирования.

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    "Как установлено досудебным расследованием, находясь на указанной должности, подозреваемый в период с 19.05.2010 по 28.01.2011 при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн грн", — сообщает подробности Генеральная прокуратура Украины.

    По результатам расследования экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

    Досудебное следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что правоохранители объявили в розыск начальника склада воинской части Национальной гвардии Украины в Киевской области, который подозревается в похищении имущества и дезертирстве.

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