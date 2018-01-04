Экс-топ-менеджера "Инпромбанка" подозревают в присвоении 52 млн грн

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" по факту завладения средствами финучреждения в особо крупных размерах, совершенном в ходе рефинансирования.

"Как установлено досудебным расследованием, находясь на указанной должности, подозреваемый в период с 19.05.2010 по 28.01.2011 при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн грн", — сообщает подробности Генеральная прокуратура Украины.

По результатам расследования экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Досудебное следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили в розыск начальника склада воинской части Национальной гвардии Украины в Киевской области, который подозревается в похищении имущества и дезертирстве.