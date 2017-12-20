"Нафтогаз": Стокгольмский арбитраж спас Украину от уплаты $56 млрд

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Принятое в мае 2017 года первое решение Стокгольмского арбитража по делу между госхолдингом "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпром" по контракту на закупку газа отменило принцип "бери или плати", а следовательно, и претензии российской стороны на сумму 56 миллиардов долларов, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время пресс-конференции в "Укртрансгазе".

"По состоянию на май 2017 года исковые требования "Газпрома" относительно принципа take or pay ("бери или плати" — Ред.) были на уровне 44 миллиардов долларов. Наша позиция такова, что первым решением эти требования были полностью отменены. Ноль вместо этих 44 миллиардов долларов", — сказал Витренко.

Также Витренко добавил, что в случае если бы такого решения не было принято, или следуя позиции "Газпрома", который не считает уже принятое решение Стокгольмского арбитража окончательным, требования российской компании согласно принципу "бери или плати" за 2016 год дополнительно составило бы 12 миллиардов долларов.

"44 плюс 12 – это 56 миллиардов долларов только за take or pay", — отметил топ-менеджер "Нафтогаза".

По словам Витренко, также у "Газпрома" есть требование к "Нафтогазу" доплатить за газ, который был поставлен Украине во втором квартале 2014 года.

"Поэтому для нас вопрос цены газа во втором квартале 2014 года является наиболее значимым. Мы платили по промежуточной цене 268,5 доллара за тысячу кубометров, а цена контракта составляла 485 долларов за тысячу кубометров… Размер этого требования с процентами, по состоянию на декабрь 2017 года, составляет 3,2 миллиарда долларов", — сказал он, добавив, что суммарные требования "Газпрома" к "Нафтогазу" в деле по контракту на закупку составляют 59,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитраж завершил слушания по иску по контракту на поставки газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".