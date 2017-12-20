США советуют украинцам полюбить ГМО-продукты

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Специалисты Министерства сельского хозяйства США проанализировали ситуацию в отрасли в Украине и пришли к выводу, что украинцам необходимо улучшить собственное отношение к ГМО-продуктам, произведённым при помощи генной инженерии.

Об этом говорится в новом докладе Службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США. В докладе отмечается негативное мнение рядовых граждан Украины о биотехнологиях, основанное на "эмоциональном восприятии" или "вводящих в заблуждение новостях".

Граждане Украины недостаточно знакомы с научно подтверждёнными фактами касательно биотехнологии и продуктов, созданных с применением методов генной инженерии.

Дискуссии, ведущиеся внутри индустрии, свидетельствуют о том, что негативное мнение украинцев о биотехнологии основано либо на эмоциональном восприятии, либо на новостных сюжетах, содержащих ложные или научно не подтвержденные данные", — говорится в документе.

Для украинских фермеров и предприятий урожай, выращенный именно таким способом, стал бы менее затратным. Кроме того, эксперты напоминают о соглашении о евроассоциации, которое подписала Украина и необходимости следовать европейским стандартам.

Авторы документа считают, что независимое и углубленное исследование повысило бы осведомленность украинской общественности и привело бы к "благожелательному отношению "граждан к подобной продукции.

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"Хотя процесс изменения общественного восприятия может протекать медленно, для разработки законодательных мер, разрешающих культивацию и коммерческую реализацию культур, полученных методом генной инженерии, необходима поддержка биотехнологии украинской общественностью", — отмечается в докладе.

В документе указывается, что теме производства генно-инженерной продукции не уделялось достаточно внимания с 2015 по 2017 год из-за доминирования вопросов дальнейшего экономического и политического развития Украины.

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Ранее Россельхознадзор предложил украинским коллегам провести переговоры и обсудить факты поступления на территорию России кормов, содержащих в своем составе ГМО.