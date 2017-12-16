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16.12.201717:25
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    В Украине пятый год подряд собрали более 60 млн тонн зерна

    (обновлено: )18103
    В разрезе некоторых культур урожай составил: пшеница - 26,1 млн тонн, рожь - 497,4 тыс. тонн, ячмень - 8,2 млн тонн, кукуруза на зерно - 25,5 млн тонн, гречиха - 180 тыс. тонн.
    Уборка пшеницы. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Министерство аграрной политики и продовольствия оценило урожай зерна в уходящем году в 62,338 млн тонн. Соответствующие данные озвучил замминистра агрополитики Максим Мартынюк, сообщает "УкрАгроКонсалт".

    В разрезе некоторых культур урожай составил: пшеница — 26,1 млн тонн, рожь — 497,4 тыс. тонн, ячмень — 8,2 млн тонн, кукуруза на зерно — 25,5 млн тонн, гречиха — 180 тыс. тонн.

    Уборка урожая. Архивное фото
    REUTERS Eduard Korniyenko
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    Также собрано 3,8 млн тонн сои, 2,2 млн тонн рапса, 11,6 млн тонн подсолнечника, 13,8 млн тонн сахарной свеклы.

    "Если обобщить: урожай поменьше, чем в прошлом году, но все равно сформирован профицит по всем культурам (по гречке и ржи — на уровне внутреннего потребления). Отрасль сохраняет позицию ключевой в национальной экономике по уровню экспортной выручки и доли в ВВП", — сообщил Мартынюк.

    Как отмечается, в Украине пять лет подряд собирают более 60 млн тонн зерна. Абсолютный рекорд урожайности был поставлен в 2016 году, когда собрали почти 66,1 млн тонн зерна (без учета Крыма и зоны АТО). В 2015 году урожай составил 60,1 млн тонн, в 2014-м — 63,9 млн тонн, в 2013-м — 63,1 млн тонн.

    Как сообщалось ранее, по итогам 2016-2017 маркетингового года Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых – 43,9 млн тонн.

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