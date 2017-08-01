Украина установила рекорд по экспорту зерновых

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. По итогам 2016-2017 маркетингового года Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых – 43,9 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Института аграрной экономики. Поставки кукурузы составили 20,7 млн тонн, пшеницы – 17,5 млн тонн, ячменя – 5,4 млн тонн.

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Крупнейшими покупателями украинского зерна в первом полугодии 2017 года по-прежнему были страны Африки, Азии и Европы. Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров украинских зерновых несколько лет подряд удерживает Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-июне этого года составила 17,5%

Крупнейшими покупателями выращенных в Украине масличных культур в первом полугодии стали Турция (24,0%), Иран (16,9%), Египет (13,3%) и Италия (5,6%). Совокупная доля этих стран составила около 60% доходов от реализации этих культур.

Напомним, в 2015-2016 маркетинговом году Украина поставила рекорд за годы независимости в экспорте зерновых культур — более 39 миллионов тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущем сезоне.