Задержан экс-руководитель зерновой корпорации за ущерб компании на $60 млн

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. НАБУ задержало одного из экс-руководителей государственного агропромышленного предприятия "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗК) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба госкомпании на сумму более 60 миллионов долларов, сообщила во вторник пресс-служба НАБУ.

"Двадцать четвертого января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ПАТ "Государственная продовольственная зерновая корпорация" и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗК на сумму более 60 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Правоохранители в данный момент продолжают обыски, в ходе которых изъяты крупные суммы наличных средств, компьютерная техника, которая, по данным следователей, могла использоваться в преступных целях.

По версии следствия, задержанный начальник информационно-аналитического управления ГПЗК в 2014 году после назначения на руководящую должность в компании вместе с другими должностными лицами организовал группу с целью личного обогащения. Они разработали схему, по которой зерно ГПЗК, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров, который должен был перечислять разницу в стоимости на счета одной из компаний-посредников, подконтрольной подозреваемым.

При этом, согласно условиям заключенного контракта, международный зернотрейдер получал зерно на условиях постоплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. ГПЗК не получила большую часть средств за проданное зерно и понесла убытки на сумму более 60 миллионов долларов. Правоохранители в данный момент устанавливают местонахождение других фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 24 января, задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО "Укргаздобыча".