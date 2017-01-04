Украина экспортировала рекордные 39 млн тонн зерновых в прошлом году

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявил, что в минувшем году Украина экспортировала более 39 миллионов тонн зерновых.

По данным Минагро, в 2015/2016 маркетинговом году Украина поставила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки впервые за годы независимости – было экспортировано более 39 миллионов тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущем сезоне.

"Прошедший год во многом установил нам планку. Так, например, мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное – нам есть куда расти", — отметил Кутовой.

По прогнозам специалистов, благодаря интенсивной работе отрасли в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить уже 41,6 миллиона тонн.

В целом, как сообщает Госстат, по итогам 9 месяцев 2016 года экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму 10,4 миллиардов долларов, что составило 40,2% от всего экспорта государства.

Министерство аграрной политики и продовольствия ранее сообщало, что Украина по итогам 2016 года соберет урожай зерновых на уровне 64 миллионов тонн при средней урожайности 44 центнера с гектара.