Украина экспортировала елочные игрушки в 25 стран мира на $4,5 млн

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Украина за 10 месяцев 2016 года экспортировала елочные игрушки в 25 стран мира на 4,5 млн долларов. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

По ее словам, 90,6% составляют изделия из стекла, прочие изделия и украшения составляют только 9,4% экспортных поставок.

"Основной рынок сбыта – это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн долл. за 10 месяцев 2015 г. до 2,8 млн долл.). Среди пяти крупнейших рынков потребления – три страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша)", — написала замминистра.

Микольская отмечает, что 31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС – это рынок Нидерландов, где есть рост на 37,5%.

Она подчеркнула, что существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раза), Беларусь (в 5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раза), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза).

Микольская отмечает, что в текущем году появились и новые рынки — Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

Ранее премьер Владимир Гройсман сообщил, что рост ВВП по итогам 2016 года составит 1,5%. По его словам, он рассчитывает, что положительная динамика сохранится в 2017 году.