Урожай зерновых в 2016 году достиг рекордных 66 млн тонн

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Урожай зерновых в Украине достиг рекордных 66 миллионов тонн по итогам 2016 года, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По предварительным статистическим данным, в 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составило 66 миллионов тонн. Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 миллиона тонн больше, чем в 2015 году", — говорится в сообщении.

В частности, в Украине собрали 26 миллионов тонн пшеницы, почти 28 миллионов тонн кукурузы на зерна, 9,4 миллиона тонн ячменя.

Также сообщается, что в 2016 году установлены рекордные показатели за историю независимой Украины по урожайности пшеницы (42,1 ц/га), ржи (27,3 ц/га), кукурузы (66,0 ц/га) и гороха (31,3 ц/га). В целом, по данным ведомства, средняя урожайность составила 46,1 ц/га (больше на 5,0 ц/га, чем в 2015 году).

В начале января пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового также сообщала, что в 2015-2016 маркетинговом году Украина поставила рекорд за годы независимости в экспорте зерновых культур — более 39 миллионов тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущем сезоне. По прогнозам специалистов, в 2016-2017 маркетинговом году экспорт может составить уже 41,6 миллиона тонн.