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    "Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" подорожанием транзита газа через Украину

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (823)

    (обновлено: )1270114
    Юрий Витренко напомнил, что требования "Нафтогаза" к российской компании касаются не только тарифов на транзит, но и переведения транзитного контракта с НАК на выделенного оператора газатранспортной системы.
    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. "Нафтогаз" подсчитал, что ежегодная плата "Газпрома" за транзит газа через Украину может вырасти на 4 миллиарда долларов в случае решения Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

    Центральный офис Нафтогаз Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Газовый пазл или транзитный сoming out "Нафтогаза"

    "Проблема в том, что "Газпрому" (в случае соответствующего решения Стокгольмского арбитража – ред.) придется выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 миллиарда долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок", — написал Витренко в своем Facebook.

    Украина с начала года в одностороннем порядке повысила ставку транзита для "Газпрома" более чем в 1,5 раза — до 4,5 доллара за транспортировку тысячи кубометров газа на 100 километров. В августе российская компания сообщила, что ее расходы на транзит углеводородов за первый квартал выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 165,91 миллиарда рублей (около 2,55 миллиарда долларов по текущему курсу).

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    Витренко напомнил, что требования "Нафтогаза" к "Газпрому" касаются не только тарифов на транзит, но и переведения транзитного контракта с "Нафтогаза" на выделенного оператора газатранспортной системы, а также предоставления российской компанией данных к оформлению приемки-передачи газа. По словам Витренко, последнее необходимо для ликвидации контроля "Газпрома" над соединениями между украинской ГТС и газотранспортными системами Словакии, Румынии, Польши и Венгрии, в том числе для организации виртуального реверса.

    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Представитель "Нафтогаза" отметил, что решение Стокгольмского арбитражного суда будет своего тестом для Евросоюза в части приверженности правовым нормам и европейским ценностям. "Я верю, что, несмотря на все сложности, этот тест Европа пройдет достойно", — заключил он.

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    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. Слушания по контракту на транзит начинаются 21 ноября, а решение ожидается до июня 2017 года, сообщил Витренко.

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