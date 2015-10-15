Абромавичус: уже в этом году в Украине ожидается экономический рост

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экономический рост ждет Украину уже IV квартале этого года, заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус в эфире "5 канала".

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"Я вижу, что не только в 2016 году будет рост 2-2,5%, а реально даже в IV квартале этого года мы увидим… С бизнесом регулярно общаюсь, бизнес конечно же чувствует, что есть минимальное улучшение и нужно обязательно делать все, что возможно, чтобы восстановление экономики было более существенным", — сказал он.

Кроме этого, 2015 год министр назвал годом российской агрессии против Украины и выразил надежду, что следующий год уже будет мирным.

"2015 год — это год макроэкономической стабилизации путем в том числе и непопулярных средств, 2016 год уже должен быть годом экономического роста", — заверил он.

Напомним, ранее он сообщал, что Министерство экономического развития и торговли Украины работает над правительственной программой на 2016 год, в рамках которой следующий год станет годом роста для экономики страны.