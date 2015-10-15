ЕБРР выделит Украине 100 млн евро на обновление общественного транспорта

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине 100 миллионов евро на обновление общественного транспорта в регионах страны, сообщает в четверг Минфин Украины.

"Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров ЕБРР в Лондоне 14 октября", — сообщает ведомство.

В частности, совет директоров одобрил программу развития общественного транспорта в Украине общим объемом 100 миллионов евро, в рамках которой предприятия общественного транспорта в Украине смогут получить от ЕБРР кредиты на улучшение инфраструктуры общественного транспорта, в первую очередь — на обновление своего подвижного состава.

По данным Минфина, кредиты будут предоставляться под гарантии местной власти, что стало возможным благодаря проводимой правительством фискальной децентрализации, увеличению финансовой самостоятельности и расширению полномочий регионов.

Для получения денег регионы должны будут выполнить ряд условий, среди которых принятие городом новых правил конкурсного распределения маршрутов, проведение на уровне каждого города тарифных реформ.

Также совет директоров ЕБРР рассмотрел проект модернизации государственной акционерной компании "Укргидроэнерго", который является частью большей программы модернизации всех генерирующих активов "Укргидроэнерго" общей мощностью 4,600 мВт, производимых на десяти электростанциях, большинство из которых были введены в эксплуатацию еще в 1960-х годах.

"Программа модернизации началась в 1996 году, ее завершение планируется к 2022 году. Решение ЕБРР одобряет изменение условий проекта стоимостью в 180 миллионов евро и расширение периода погашения займа, что улучшит среднесрочный долговой профиль компании", — сообщает Минфин.