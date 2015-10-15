Кабмин: Украине на старте отопительного сезона не хватает 30% угля

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Украина отстает от графиков накопления угля для отопительного сезона, заявил на заседании энергетического штаба заместитель министра кабинета министров Вадим Гламаздин.

"Нам необходимо на сезон 3,2 млн тонн угля, нам не хватает 1 млн тонн", — отметил Гламаздин.

Глава Минэнерго Владимир Демчишин ранее сообщил, что Украина на данный момент прекратила накопление угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) в связи с возросшим спросом на электричество из-за начала холодов.

По словам министра, на сегодня запас угля по всей системе электрогенерирующих предприятий Украины составляет около 2,5 миллионов тонн, что меньше, чем первоначально планировалось иметь на начало отопительного сезона, но примерно на 700 тысяч тонн больше, чем было на начало отопительного сезона в 2014 году.