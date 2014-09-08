"Укргаздобыча" теряет 340 тыс кубов газа в сутки из-за ситуации на Востоке

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Компания "Укргаздобыча" сообщает, что ежедневно теряет 340 тысяч кубометров добытого газа в связи с остановкой ряда мощностей на востоке Украины, где продолжается спецоперация украинских военных.

В частности компания сообщила о приостановке работы Лобачевской установки комплексной подготовки газа (УКПГ), которая находится в селе Счастье Луганской области.

"Остановка объекта влечет суточные потери природного газа в размере 100 тысяч кубометров. Учитывая, что свою работу не возобновили еще четыре производственных объекта компании, которые также находятся в зоне проведения АТО (спецоперации — ред.) и ежесуточно позволяют добывать 240 тысяч кубометров газа, компания ежедневно теряет 340 кубометров добытого "голубого топлива", — говорится в сообщении.

"Укргаздобыча", которая является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины", обеспечивает около 75% общей добычи газа в стране. По данным министерства энергетики и угольной промышленности страны, собственная добыча газа в Украине в 2013 году составила около 21 миллиарда кубометров, потребление — 50 миллиардов кубометров.