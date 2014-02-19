Доллар опять выше 9 гривен

МОСКВА, 19 фев - Прайм. Курс доллара против гривны в среду растет повышенными темпами на фоне обострения противостояния радикальных сил от оппозиции с силовиками Украины и уже подскакивал до 9,1 гривны за доллар на украинском межбанковском рынке против 8,88 гривны на вечер вторника (на 3,4% за день), свидетельствуют данные торгов.

Обострившийся политический кризис и активизация противостояния протестующих с силовиками, приведшая к гибели людей, обусловили скачок курса доллара вверх выше ключевой отметки 9 гривен.

В предыдущий раз курс поднимался выше 9 гривен 5 февраля. Эскалация напряженности толкнула курс американской валюты к многолетним высотам. Ранее только в декабре 2008 года доллар краткосрочно подскакивал до 10 гривен, а в сентябре 2009 года он дорожал до 9,2 гривны.

Фондовые индексы также падают на фоне событий в Киеве. К 15.39 мск индекс УБ (Украинской биржи) снижался на 4,21% - до 852,23 пункта, индекс ПФТС (Первой фондовой торговой системы) - на 3,2%, до 298,77 пункта.