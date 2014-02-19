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    Доллар опять выше 9 гривен

    Тема:

    Экономика Украины (535)

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    Курс доллара против гривны в среду растет повышенными темпами на фоне обострения противостояния протестующих с силовиками и уже подскакивал до 9,1 гривны за доллар на украинском межбанковском рынке против 8,88 гривны на вечер вторника.
    Деньги
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - Прайм. Курс доллара против гривны в среду растет повышенными темпами на фоне обострения противостояния радикальных сил от оппозиции с силовиками Украины и уже подскакивал до 9,1 гривны за доллар на украинском межбанковском рынке против 8,88 гривны на вечер вторника (на 3,4% за день), свидетельствуют данные торгов.

    Обострившийся политический кризис и активизация противостояния протестующих с силовиками, приведшая к гибели людей, обусловили скачок курса доллара вверх выше ключевой отметки 9 гривен.

    В предыдущий раз курс поднимался выше 9 гривен 5 февраля. Эскалация напряженности толкнула курс американской валюты к многолетним высотам. Ранее только в декабре 2008 года доллар краткосрочно подскакивал до 10 гривен, а в сентябре 2009 года он дорожал до 9,2 гривны.

    Фондовые индексы также падают на фоне событий в Киеве. К 15.39 мск индекс УБ (Украинской биржи) снижался на 4,21% - до 852,23 пункта, индекс ПФТС (Первой фондовой торговой системы) - на 3,2%, до 298,77 пункта.

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