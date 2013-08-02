Соцсеть "Одноклассники" запустила сервис "Живые подарки"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" запустила новый сервис "Живые подарки" с праздничными роликами и анимациями, пишет Digit.ru со ссылкой на сообщение компании Mail.Ru Group, владеющей соцсетью.

Каждый "Живой подарок", по сообщению компании, это отдельная интерактивная история с анимацией, а иногда и звуковым сопровождением.

Они отличаются зеленой кнопкой "Play". Чтобы открыть такой подарок, следует нажать на его изображение рядом с фотографией профиля, в ленте или в витрине подарков. Ранее подарки в соцсети были представлены в виде статичных картинок.

"Живые подарки" доступны для всех пользователей "Одноклассников" в общей витрине подарков. Их ассортимент, обещают в соцсети, будет постоянно пополняться.

"Одноклассники" - самая известная российская социальная сеть по данным Фонда общественного мнения, 100% проекта принадлежит Mail.Ru Group. По данным LiveInternet, дневная аудитория сайта составляет более 40 миллионов человек.