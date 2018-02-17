Тимати отказался извиняться за маты в адрес политика и бойца ММА

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) написал на своей странице в Instagram, что не станет извиняться перед президентом федерации рукопашного боя Пермского края Александром Шиловым за записи в соцсети в адрес подозреваемого в избиении Dj Smash.

Драка с участием DJ Smash произошла в баре в Перми 10 февраля. Креативный директор заведения Данил Гурьянов, 12 февраля в отдел полиции №6 в Перми "от гражданина 1982 года рождения поступило заявление о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения". По факту драки заведено уголовное дело.

Резонанс история с избиением диджея получила после того, как рэпер Тимати опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью, чтобы, как он написал, "в Москве обратили внимание" на поведение подозреваемого в драке Александра Телепнева — президента пермской федерации MMA и мастера спорта по рукопашному бою. Рэпер выразил сожаление, что в ночь драки не оказался рядом с диджеем.

В пятницу на сайте Пермской краевой федерации рукопашного боя появилось официальное обращение президента федерации Александра Шилова к Юнусову. Шилов обратил внимание, что "ни один уважающий себя мужчина такими оскорблениями разбрасываться не будет", и предложил рэперу заявиться "для начала хотя бы на чемпионат Пермского края по рукопашному бою и подтвердить свои слова делом".

"Я не удалю ни одной публикации и никому не принесу извинений…" — написал Юнусов на своей странице в Instagram. По словам рэпера, он "не зря потратил время и разобрался в ситуации". На предложение выйти на ринг Тимати ответил, что сделает это только на московском турнире. "Если я решу выступить, то буду проходить по Москве, а то у вас в федерации как-то все очень печально обстоит, судя по последним событиям", — заявил Юнусов.

Адвокат диджея Евгений Васев рассказал РИА Новости, что в среду на процедуре опознания DJ Smash указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, как на людей, причинивших ему увечья. Вслед за этим региональное отделение партии "Единая Россия" заявило о приостановлении членства Телепнева в партии. В минувший вторник сотрудники пермской полиции возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью музыканта.