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    Культура

    Певец Рики Мартин объявил о своем бракосочетании

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    По словам певца Рики Мартина, он со своим бойфрендом обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, "брачный контракт и все остальное".
    Певец Рики Мартин и его бойфренд заключили брак
    eonline

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Пуэрто-риканский певец Рики Мартин и его бойфренд, шведский художник сирийского происхождения Джван Йосеф, узаконили свои отношения, пишет Е!Online.

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    "Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное", — сообщила поп-звезда.

    Молодожены планируют устроить трехдневное торжество, тем не менее место проведения свадьбы пока не известно.

    Ранее сообщалось, что Рики Мартин впервые вышел в свет с новым кавалером, о чем сам рассказал на своей странице в социальной сети.

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