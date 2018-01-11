Певец Рики Мартин объявил о своем бракосочетании

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Пуэрто-риканский певец Рики Мартин и его бойфренд, шведский художник сирийского происхождения Джван Йосеф, узаконили свои отношения, пишет Е!Online.

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"Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное", — сообщила поп-звезда.

Молодожены планируют устроить трехдневное торжество, тем не менее место проведения свадьбы пока не известно.

Ранее сообщалось, что Рики Мартин впервые вышел в свет с новым кавалером, о чем сам рассказал на своей странице в социальной сети.