Предсказывающий смерть знаменитостей сайт опубликовал список на 2018 год

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Сайт The DeathList, который с 1987 года публикует списки знаменитостей, мировых лидеров и членов королевских семей, которые скорее всего, умрут в течение года, опубликовал новый список предсказаний на 2018 года.

В этом году в список из 50 знаменитостей вошли:

Актёр Кирк Дуглас (102 года), муж королевы Елизаветы II принц Филипп (97 лет), американский политик Джон Маккейн (82 года), модельер Пьер Карден (96 лет), создатель комиксов Стэн Ли (96 лет), экс-президент США Джимми Картер (94 года), диктатор Роберт Мугабе (94 года), экс-президент США Джордж Буш — старший, певец Шарль Азнавур (94 года), американский политик Генри Кессинджер (95 лет), бывший папа римский Бенедикт XVI (91 год), экс-президент Египта Хосни Мубарак (90 лет), актер Шон Коннери (88 лет), учёный Стивен Хоккинг (76 лет) и музыкант "Ролинг Стоунз" Ронни Вуд (71 год).

Напомним, в минувшем году сайт предсказал смерть основателя Playboy Хью Хефнера, легенды телевидения Брюса Форсайт, актрисы Лиз Рассн (Вера Дакворт), убийцы Иэна Брэйди, певца Фатса Домино, боксёра Джейка Ламотта и других знаменитостей Великобритании.

В 2016 году сайт DeathList правильно предсказал 12 смертей: Дэвид Боуи, Мухаммад Али, Виктория Вуд, Алан Рикман, сэр Терри Воган, Ронни Корбетт, Принц, Джордж Майкл, Кэрри Фишер, Кэролайн Аерн, Джин Уайлдер.