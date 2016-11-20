Гройсман увлекся популизмом - Корольчук

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Во время часа вопросов к правительству в парламенте премьер Владимир Гройсман обратился к украинским политикам с призывом не сеять панику и не спекулировать на теме повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Надо просто заниматься реальным делом, а не кошмарить людей, вот кошмарят людей сколько месяцев о том, что все пропало, Армагеддон. А я считаю, что мы должны защитить тех, кто нуждается в защите, и дать по рукам тем, кто миллиардами зарабатывал деньги на украинском газе. Я не буду поддерживать коррупцию в нефтегазовом секторе", — подчеркнул Владимир Гройсман.

Премьер-министр также поручил вице-премьеру Геннадию Зубко провести проверки пяти крупнейших региональных предприятий теплокоммунэнерго на предмет прозрачности формирования тарифов.

Действительно ли правительство занимается прозрачным формированием коммуналки, или есть попытка снять с себя ответственность в эфире радиостанции Голос Столицы предположил эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Володимир Гройсман стверджує, що завдяки у тому числі і підвищенню тарифів, корупцію в системі ціноутворення на газ вдалося знищити повністю. А якщо так, то нащо тоді проводити перевірки?

— Навіть у вашому зауваженні є раціональне зерно, якщо її знищили, то чому перевіряти. Насправді треба розуміти, що не пов’язані тарифи, їх підвищення, зі знищенням корупції. Тобто це абсолютно різні речі. Є порушення, можливі зловживання при закупівлі газу, подальшій переробці його, при виробництві тепла, наприклад, такі факти можуть мати місце. Але дійсно, для цього потрібно проводити перевірку. І не п’яти підприємств, треба проводити масові перевірки, насправді. Тому, на жаль, інакше як популізмом не назвеш такі слова прем'єра Гройсмана. Скоріше, вони є наслідком дійсно такої конфліктної, критичної ситуації, яка склалася довкола платіжок, які отримували не лише мешканці столиці, а й інших міст столиці. І в першу черг проблема була в тому, що на 95% це так званий не просто людський фактор, а система, яка формує наші платіжки, за тарифи, за інші енергоносії, воду… вона дуже довготривала. Вона має довгий, тривалий бюрократичний процес. Тобто там, наприклад, в шість місяців може розтягнутися процес перерахунку поставки газу, поставки тепла. Тому нема чого дивуватися, що були допущені в деяких випадках помилки, тому що не в усіх платіжках були помилки, багато людей просто дивувалися величезним сумам, які їм приходили лишень за половину місяця, або за десять днів, чи за тиждень, але це також було очікувано.

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Ми всі пам’ятаємо, що коли відбулося підвищення вартості газу, це підвищив уряд вартість газу, уряд прийняв таке рішення, змінити фактично формулу ціноутворення на газ для населення в тому числі. Відповідно, потім НКРЕ, регулятор, підвищив ціну на газ для теплокомуненерго, і відповідно теплокомуненерго вже просто визначили свій тариф. Тому, повертаючись до вашого питання, яке може бути зловживання, якщо НКРЕ вже все це мало перевірити і вже не мало залишити жодного сумніву, що є певні зловживання у формуванні платіжок? Тобто помилки можуть бути, мається на увазі, коли, наприклад, залишалися певні обсяги субсидій, які вони використовували, коли інформація була не повністю передана достовірна між ланцюжком споживач-ЖЕК, споживач — мається на увазі будинок, який споживає тепло, ЖЕК і компанії теплопостачання, тобто «Київенерго», наприклад, інші. Це дійсно може мати місце. І до речі, і раніше були такі помилки, просто раніше, зауважте, коли платіжка була загальна на 200 гривень і помилка була 10%, або 20 гривень, то це не викликало такого ажіотажу, тому що сума була незначна. Сьогодні, безумовно, коли «помилка» стосується 200-500 гривень, для людей — це величезні гроші, їх це вражає, тому вони на це звертають увагу. Тому перевірки, про які заявив Гройсман, вони не дадуть ніякого ефекту: в теплокомуненерго покажуть пальцем просто на регулятора, на НКРЕ, і будуть праві, тому що 80% в ціні тарифу — це вартість газу. Тобто це рішення НКРЕ, держави, як наслідок уряду, це не питання теплокомуненерго. Так, у них достатньо своїх проблем, вони не справляються з тим, що у них мало коштів на ремонти, але це також проблема того, що в тарифі не закладаються ці кошти на ремонт, на встановлення лічильників, а якщо вони закладаються, то вони просто не доходять до теплокомуненерго. Яскравий приклад по Києву, до речі, коли в цьому році мало надійти 400 мільйонів гривень в цілому на ремонт, на встановлення лічильників, з них лише 200 мільйонів гривень на дійшло. А інша частина суми, вона не надійшла, а саме от 200 мільйонів гривень мало бути скеровано на встановлення лічильників, наприклад. Тому нема чого дивуватися, що такі проблеми з платіжками виникли, я би назвав її просто нервова проблема Кабміну, намагання перенаправити це на рівні, що це певним чином злочинні кроки чи наміри певних країн, сусідніх, Росії, чи інших, з метою дестабілізувати ситуацію в Україні. Це, скоріше, пошук лишень винних, але не пошук проблем в собі, мається на увазі, в рішеннях уряду, в державних рішеннях.

Також спроба перекласти відповідальність за великі платіжки на місцеву владу, а центральну спробувати реабілітувати?

— Власне, у випадку теплокомуненерго більшість з них — це комунальні підприємства на місцях, тобто райони, міста, невеликі міста, обласні центри, і безумовно, коли теплокомуненерго стає винним, і це зараз дуже показово і в Києві, і в "Київенерго", і в інших теплопостачальних організаціях, коли людям буквально вказують «фас», тобто от є винний, ви до нього звертайтесь, вирішуйте з ним питання, а уряд ніби в цьому не винен. Хоча основна причина в тому, що власне уряд підвищив ціну на газ, і регулятор це затвердив. НКРЕ навіть не піддала сумніву, що ціна може бути нижчою, має бути нижчою, або більше коштів в цьому тарифі тоді треба закласти на ремонт.

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До речі, по субсидіях і дотаціях теж треба сказати, що в цьому році 40 мільярдів гривень має бути витрачено, так от поки що, за підсумками дев'яти місяців, 20 мільярдів гривень держава ще винна всім цим організаціям-постачальникам. В тому числі теплокомуненерго, облгазам, обленерго… і це також накладає відбиток на цю проблему з формуванням платіжок, і діяльністю підприємств, і перерахунку існуючих субсидій, які залишаються у людей на рахунках. Тому це поступовий бюрократичний процес, я би не робив з цього проблему, але ми так бачимо, це намагаються дійсно використати як одна сторона, так і друга. В уряді намагаються продемонструвати, що хтось розхитує ситуацію в країні, з іншої сторони, наприклад, сили, які протиставляють себе уряду, вони демонструють, що таким чином бачать це дійсно, проблема в рості тарифів, до чого вона привела і яке невдоволення в людей. Тобто тут не можна однозначно сказати, що хтось правий, треба просто шукати певний компроміс в ситуації, а не переводити стрілки і не робити когось винним.

Глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в эфире "ГС" заявил, что перерасчет платежек за тепло сделают, но не факт, что сумма уменьшится, а эксперт Мария Яковлева считает, что "Киевэнерго" выгодно не замечать проблем.