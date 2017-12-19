Тройные стандарты Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Времена меняются, а вместе с ними – отношение условного Запада к протестам в Украине. Во всяком случае, такой вывод напрашивается после реакции зарубежных послов на попытку сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили захватить Октябрьский дворец в центре Киева.

У многих при просмотре кадров стычек возле Октябрьского, где в этого время шел концерт, появилось чувство дежавю: подобное происходило в 2014 году, когда Евромайдан только набирал силу. Но есть большая разница. В 2013-14 годах посольства осуждали планы властей, «режима Януковича», штурмовать захваченные протестующими административные здания. Теперь реакция – иная.

Посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что сторонники Саакашвили злоупотребляют правом на мирный протест, пытаясь захватить здание в центре Киева. Его позицию поддержала посол Великобритании Джудит Гоф, а также посольство США в Украине.

У самого же Саакашвили заявили, что попытка захвата Октябрьского была провокацией, а люди настроены на мирный протест.

Слово і Діло Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото

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Захват административных зданий – это типовой прием в цветных революциях, разъясняет политический эксперт Николай Спиридонов.

"Если вышло определенное количество людей, нужно поставить палатки. Если поставлены палатки – нужно захватить пару зданий. Это абсолютно типовой прием", – отметил он в комментарии РИА Новости Украина.

Говоря о "новой" реакции послов, он заявил, что этот Майдан – "не до конца лицензионный".

"Он не до конца признан Соединенными Штатами Америки, Западной Европой. Потому реакция пока — настороженная. Но нельзя исключить, что если у нынешнего Михомайдана будут определенные успехи, то, может быть, европейцы его и поддержат. Часть лицензионности у Майдана все-таки есть. Но она колеблющаяся, в районе 50%, на данный момент – чуть меньше", – рассказал эксперт.

Спиридонов также видит в поведении западных посольств элементы двойных стандартов.

"То, что было дозволено в 2014 году, сейчас почему-то не особо дозволено. Если Михо это дозволено хотя бы частично, то в случае, если здания бы попробовал захватывать "Оппозиционный блок" или партия "За життя" Рабиновича, то реакция сразу была бы еще более жесткой. Поэтому кому-то дозволено, кому-то – частично дозволено, а некоторым – категорически не дозволено. Так что это даже не двойные, а тройные стандарты", – подчеркнул политолог.

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