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    Аналитика и комментарии

    Тройные стандарты Украины

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (744)

    (обновлено: )1055181
    Если бы захватывать здания попытались не сторонники Саакашвили, а, например, "Оппозиционный блок", реакция Запада была бы гораздо жестче, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Времена меняются, а вместе с ними – отношение условного Запада к протестам в Украине. Во всяком случае, такой вывод напрашивается после реакции зарубежных послов на попытку сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили захватить Октябрьский дворец в центре Киева.

    Сторонники Саакашвили штурмуют Октябрьский дворец в Киеве
    УНИАН
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    У многих при просмотре кадров стычек возле Октябрьского, где в этого время шел концерт, появилось чувство дежавю: подобное происходило в 2014 году, когда Евромайдан только набирал силу. Но есть большая разница. В 2013-14 годах посольства осуждали планы властей, «режима Януковича», штурмовать захваченные протестующими административные здания. Теперь реакция – иная.

    Посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что сторонники Саакашвили злоупотребляют правом на мирный протест, пытаясь захватить здание в центре Киева. Его позицию поддержала посол Великобритании Джудит Гоф, а также посольство США в Украине.

    У самого же Саакашвили заявили, что попытка захвата Октябрьского была провокацией, а люди настроены на мирный протест.

    Слово і Діло
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото

    Если Саакашвили будет побеждать, его поддержат

    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили в фойе здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН
    Саакашвили лишился поддержки Запада - политолог

    Захват административных зданий – это типовой прием в цветных революциях, разъясняет политический эксперт Николай Спиридонов.

    "Если вышло определенное количество людей, нужно поставить палатки. Если поставлены палатки – нужно захватить пару зданий. Это абсолютно типовой прием", – отметил он в комментарии РИА Новости Украина.

    Говоря о "новой" реакции послов, он заявил, что этот Майдан – "не до конца лицензионный".

    "Он не до конца признан Соединенными Штатами Америки, Западной Европой. Потому реакция пока — настороженная. Но нельзя исключить, что если у нынешнего Михомайдана будут определенные успехи, то, может быть, европейцы его и поддержат. Часть лицензионности у Майдана все-таки есть. Но она колеблющаяся, в районе 50%, на данный момент – чуть меньше", – рассказал эксперт.

    Спиридонов также видит в поведении западных посольств элементы двойных стандартов.

    "То, что было дозволено в 2014 году, сейчас почему-то не особо дозволено. Если Михо это дозволено хотя бы частично, то в случае, если здания бы попробовал захватывать "Оппозиционный блок" или партия "За життя" Рабиновича, то реакция сразу была бы еще более жесткой. Поэтому кому-то дозволено, кому-то – частично дозволено, а некоторым – категорически не дозволено. Так что это даже не двойные, а тройные стандарты", – подчеркнул политолог.

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