Riga.Rosvesty: Украина превращается в изгоя

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В 2019 году Украина окончательно потеряет доходы от транзита российского газа. Долгое время удачное географическое расположение Украины являлось не только "козырем" в транзите российского газа в страны Европы, но и в зависимости от политической конъюнктуры могло служить инструментом шантажа. Практически ничего не вкладывая в свою ГТС, Украина ежегодно получала и получает от России миллиарды долларов", — пишет журналист, политолог и общественный деятель Олег Пономарев.

Только вдумайтесь: по итогам 2017 г. доход Украины от транзита российского газа составит порядка 3 миллиарда долларов. Об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "В этом году транзит газа по территории Украины принесет всем нам приблизительно 3 миллиарда долларов", — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Коболева, обязательным условием для сохранения транзита газа после 2019 г. является привлечение европейских компаний в управление украинской газотранспортной системой, а также предоставление возможности европейским газовым трейдерам покупать газ у Газпрома на восточной границе Украины, а не на западной, как сейчас.

Он также отметил, что Украина в 2017 г. дополнительно заработала 300 миллионов долларов вследствие увеличения транзита российского газа в страны ЕС через Украину из-за временного простоя из-за ремонта газопровода "Северный поток".

"Но сколько "веревочке" не виться, рано или поздно "шаровые" деньги закончатся, и Украина в своей финансовой дыре просядет еще больше. Всем известно, что в 2015 г. началось строительство газопровода Ухта — Торжок-2, который обеспечит поставки газа в газотранспортную систему "Северный поток — 2". Новая ветка предусматривает поставку газа для приоритетного для "Газпрома" проекта "Северный поток — 2", который напрямую будет поставлять газ из РФ в Евросоюз в экспортном объеме до 45 млрд кубометров газа в год", — пишет Пономарев.

В рамках расширения северного коридора Единой системы газоснабжения России для подачи газа в "Северный поток — 2" планируется строительство газопроводов Бованенково — Ухта-2, Ухта — Торжок-2, Починки — Грязовец-2, говорится в статье.

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"Газпром" уже объявил тендеры на строительство пяти участков газопровода Ухта — Торжок-2 общей протяженностью около 500 километров. Протяженность нового экспортного магистрального газопровода "Ухта — Торжок-2" составит около 970 км. К настоящему моменту разработана вся рабочая документация на линейную часть газопровода. Планируется, что до конца 2019 г., когда истечет контракт на транзит газа с Украиной, этот газопровод будет построен и готов к эксплуатации", — напомнил журналист.

Неприятности на Украину сыплются одна за одной

"И вот еще одна неприятная новость для Украины. Всем известно, что строительство газопровода "Северный поток — 2" был принят многими странами в штыки. А больше всех крик подняла Украина, побоявшаяся потерять свои доходы. Против строительства выступали и в США, у которых также были амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу", — продолжает политолог.

Так вот, Германия выдала России первое разрешение на строительство "Северного потока-2". Как сообщает немецкое издание NDR, горное ведомство города Штральзунд (земля Мекленбург — Передняя Померания) дало санкцию на строительство примерно 35-километрового участка газопровода в районе Балтийского моря и коммуны Лубмин.

"Эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики Мекленбурга — Передней Померании. Позволить проложить трубу должны власти еще четырех земель и Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. И, скорее всего, за этим дело не станет. Проект стоимость 9,5 млрд евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии", — говорится в статье.

"Европейские компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall обязались вложить в "Северный поток — 2" по 950 миллионов каждая, а Газпром, который является единственным акционером Nord Stream — 2 AG, предоставит еще 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая мощность нового газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год, а проложить новый трубопровод планируют рядом с "Северным потоком". По морю газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии", — пишет Пономарев.

Ранее, в 2012 г., Россия уже ввела в эксплуатацию новый нефтепровод, позволяющий экспортировать нефть напрямую в Европу, минуя Украину, напомнил журналист.

Пока в Киеве думают, в Москве уже заканчивают глобальные проекты

"Громом среди ясного неба для Украины стало сообщение, что с 11 декабря 2017 г. Российские железные дороги полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Новая система перехода тестировалась сутки и уже 12 декабря все российские поезда перестали курсировать на украинском участке Луганской области", — продолжил автор статьи.

"Впрочем, назвать решение России неожиданном также нельзя: железную дорогу начали строить на участке Журавка — Миллерово Ростовской и Воронежской областях еще в 2014 г. Строительные работы завершили в августе 2017 г. При этом было принято решение не присоединять крымскую железную дорогу к общероссийской системе РЖД, оставив ее в статусе федерального государственного унитарного предприятия", — напомнил Пономарев.

Единственным проектом, который может все же соединить Крым с материковой Россией, является проект по строительству железнодорожной ветки в Армянск, где расположен завод "Титан", принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, говорится в публикации.

"Самое интересное, что после вхождения Крыма в состав РФ "Титан" перерегистрировали в Киеве под новым названием Ukrainian Chemical Products. Весь имущественный комплекс компании передан в аренду компании "Титановые инвестиции", зарегистрированной в Москве, но которую продолжает контролировать Фирташ", — пишет политолог.

"Крымский "Титан" является крупнейшим производителем диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме диоксида титана завод производит минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный и медный купорос, соду и литий", — отмечает автор статьи.

"Построить новую ветку планируют в 2018-2019 гг., а на работы потратят 355 и 400 миллионов рублей соответственно. Таким образом крымская продукция снова сможет поставляться за пределы полуострова, минуя блокаду украинской стороной", — продолжает Пономарев.

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Тем временем с опозданием в три года государственные железные дороги Украины "Укрзализныця" также рассматривают вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев — Москва и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", — заявил Омелян.

При этом он отметил, что Украина не понесет убытков от прекращения курсирования российских поездов через свою территорию. "Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци", он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ, — свое время Укрзализныця заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", — заявил министр.

P. S. Кто кому сделал хуже?

"Наиболее грандиозный скандал на украинско-российских отношениях произошел 25 октября 2015 г., когда Украина в одностороннем порядке прекратила авиасообщение с Россией. Аналогичный запрет, но уже в виде симметрии, начал действовать и со стороны РФ", — напомнил политолог.

"Месяцем ранее, 25 сентября 2015 г., Кабинет министров Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний в Украину, а также любые транзитные полеты над украинской территорией. В ответ на это Россия направила авиакомпаниям Украины уведомления о запрете полетов всем пяти украинским авиакомпаниям. В частности, Международным авиалиниям Украины (МАУ), Днеправиа, Мотор-Сич, Wizz Air Ukraine и YanAir", — продолжает автор статьи.

"Обидевшись Украина внесла в свой "санкционный список" компанию ЮТэйр на которую ранее запрет не распространялся. Понимая, что финансово зеркальные запреты ударят больнее всего именно по Украине, две украинские авиакомпании — Атласджет Украина и ЮТэйр-Украина попросили Росавиацию разрешить им осуществлять навигацию в зимний сезон 2015/2016 гг. Но переговоры зашли в тупик", — пишет Пономарев.

До сегодняшнего дня единственным способом добраться по небу из Украины в Россию является транзит через столицу Беларуси — Минск, чем у Лукашенко и воспользовались, зарабатывая миллионы долларов, отмечает журналист.