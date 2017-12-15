наверх
15.12.201712:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Riga.Rosvesty: Украина превращается в изгоя

    (обновлено: )3415421
    Украина, разрывая последние связи с Россией, может стать изгоем хуже Северной Кореи, пишут мировые СМИ. Российские железные дороги уже запустили поезда в обход Украины, очень скоро Киев может потерять и доходы от транзита российского газа.
    Герб и флаг Украины над зданием Кабмина Украины.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "В 2019 году Украина окончательно потеряет доходы от транзита российского газа. Долгое время удачное географическое расположение Украины являлось не только "козырем" в транзите российского газа в страны Европы, но и в зависимости от политической конъюнктуры могло служить инструментом шантажа. Практически ничего не вкладывая в свою ГТС, Украина ежегодно получала и получает от России миллиарды долларов", — пишет журналист, политолог и общественный деятель Олег Пономарев

    Только вдумайтесь: по итогам 2017 г. доход Украины от транзита российского газа составит порядка 3 миллиарда долларов. Об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "В этом году транзит газа по территории Украины принесет всем нам приблизительно 3 миллиарда долларов", — сообщает пресс-служба ведомства.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Газовые страдания Украины. В поисках утраченного транзита

    По словам Коболева, обязательным условием для сохранения транзита газа после 2019 г. является привлечение европейских компаний в управление украинской газотранспортной системой, а также предоставление возможности европейским газовым трейдерам покупать газ у Газпрома на восточной границе Украины, а не на западной, как сейчас.

    Он также отметил, что Украина в 2017 г. дополнительно заработала 300 миллионов долларов вследствие увеличения транзита российского газа в страны ЕС через Украину из-за временного простоя из-за ремонта газопровода "Северный поток".

    "Но сколько "веревочке" не виться, рано или поздно "шаровые" деньги закончатся, и Украина в своей финансовой дыре просядет еще больше. Всем известно, что в 2015 г. началось строительство газопровода Ухта — Торжок-2, который обеспечит поставки газа в газотранспортную систему "Северный поток — 2". Новая ветка предусматривает поставку газа для приоритетного для "Газпрома" проекта "Северный поток — 2", который напрямую будет поставлять газ из РФ в Евросоюз в экспортном объеме до 45 млрд кубометров газа в год", — пишет Пономарев.  

    В рамках расширения северного коридора Единой системы газоснабжения России для подачи газа в "Северный поток — 2" планируется строительство газопроводов Бованенково — Ухта-2, Ухта — Торжок-2, Починки — Грязовец-2, говорится в статье.

    Читайте также: По итогам пресс-конференции: Путин об Украине, Саакашвили, США и Сирии

    "Газпром" уже объявил тендеры на строительство пяти участков газопровода Ухта — Торжок-2 общей протяженностью около 500 километров. Протяженность нового экспортного магистрального газопровода "Ухта — Торжок-2" составит около 970 км. К настоящему моменту разработана вся рабочая документация на линейную часть газопровода. Планируется, что до конца 2019 г., когда истечет контракт на транзит газа с Украиной, этот газопровод будет построен и готов к эксплуатации", — напомнил журналист.

    Неприятности на Украину сыплются одна за одной

    "И вот еще одна неприятная новость для Украины. Всем известно, что строительство газопровода "Северный поток — 2" был принят многими странами в штыки. А больше всех крик подняла Украина, побоявшаяся потерять свои доходы. Против строительства выступали и в США, у которых также были амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу", — продолжает политолог.

    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    "Северный поток-2" отправит Украину на задворки - Землянский

    Так вот, Германия выдала России первое разрешение на строительство "Северного потока-2". Как сообщает немецкое издание NDR, горное ведомство города Штральзунд (земля Мекленбург — Передняя Померания) дало санкцию на строительство примерно 35-километрового участка газопровода в районе Балтийского моря и коммуны Лубмин.

    "Эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики Мекленбурга — Передней Померании. Позволить проложить трубу должны власти еще четырех земель и Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. И, скорее всего, за этим дело не станет. Проект стоимость 9,5 млрд евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии", — говорится в статье.

    "Европейские компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall обязались вложить в "Северный поток — 2" по 950 миллионов каждая, а Газпром, который является единственным акционером Nord Stream — 2 AG, предоставит еще 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая мощность нового газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год, а проложить новый трубопровод планируют рядом с "Северным потоком". По морю газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии", — пишет Пономарев.

    Ранее, в 2012 г., Россия уже ввела в эксплуатацию новый нефтепровод, позволяющий экспортировать нефть напрямую в Европу, минуя Украину, напомнил журналист.

    Пока в Киеве думают, в Москве уже заканчивают глобальные проекты

    "Громом среди ясного неба для Украины стало сообщение, что с 11 декабря 2017 г. Российские железные дороги полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Новая система перехода тестировалась сутки и уже 12 декабря все российские поезда перестали курсировать на украинском участке Луганской области", — продолжил автор статьи.

    Логотип РЖД
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
    Мимо кассы. РЖД перевели все пассажирские поезда в обход Украины

    "Впрочем, назвать решение России неожиданном также нельзя: железную дорогу начали строить на участке Журавка — Миллерово Ростовской и Воронежской областях еще в 2014 г. Строительные работы завершили в августе 2017 г. При этом было принято решение не присоединять крымскую железную дорогу к общероссийской системе РЖД, оставив ее в статусе федерального государственного унитарного предприятия", — напомнил Пономарев.

    Единственным проектом, который может все же соединить Крым с материковой Россией, является проект по строительству железнодорожной ветки в Армянск, где расположен завод "Титан", принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, говорится в публикации.

    "Самое интересное, что после вхождения Крыма в состав РФ "Титан" перерегистрировали в Киеве под новым названием Ukrainian Chemical Products. Весь имущественный комплекс компании передан в аренду компании "Титановые инвестиции", зарегистрированной в Москве, но которую продолжает контролировать Фирташ", — пишет политолог.

    "Крымский "Титан" является крупнейшим производителем диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме диоксида титана завод производит минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный и медный купорос, соду и литий", — отмечает автор статьи.

    "Построить новую ветку планируют в 2018-2019 гг., а на работы потратят 355 и 400 миллионов рублей соответственно. Таким образом крымская продукция снова сможет поставляться за пределы полуострова, минуя блокаду украинской стороной", — продолжает Пономарев.

    Читайте также: Соцсети о возможной отмене поездов в Россию: а белорусам счастье

    Тем временем с опозданием в три года государственные железные дороги Украины "Укрзализныця" также рассматривают вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев — Москва и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", — заявил Омелян.

    При этом он отметил, что Украина не понесет убытков от прекращения курсирования российских поездов через свою территорию. "Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци", он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ, — свое время Укрзализныця заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", — заявил министр. 

    P. S. Кто кому сделал хуже? 

    "Наиболее грандиозный скандал на украинско-российских отношениях произошел 25 октября 2015 г., когда Украина в одностороннем порядке прекратила авиасообщение с Россией. Аналогичный запрет, но уже в виде симметрии, начал действовать и со стороны РФ", — напомнил политолог. 

    Портфели. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    Пока у власти проблемы. В Украину возвращаются политики из прошлого

    "Месяцем ранее, 25 сентября 2015 г., Кабинет министров Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний в Украину, а также любые транзитные полеты над украинской территорией. В ответ на это Россия направила авиакомпаниям Украины уведомления о запрете полетов всем пяти украинским авиакомпаниям. В частности, Международным авиалиниям Украины (МАУ), Днеправиа, Мотор-Сич, Wizz Air Ukraine и YanAir", — продолжает автор статьи. 

    "Обидевшись Украина внесла в свой "санкционный список" компанию ЮТэйр на которую ранее запрет не распространялся. Понимая, что финансово зеркальные запреты ударят больнее всего именно по Украине, две украинские авиакомпании — Атласджет Украина и ЮТэйр-Украина попросили Росавиацию разрешить им осуществлять навигацию в зимний сезон 2015/2016 гг. Но переговоры зашли в тупик", — пишет Пономарев. 

    До сегодняшнего дня единственным способом добраться по небу из Украины в Россию является транзит через столицу Беларуси — Минск, чем у Лукашенко и воспользовались, зарабатывая миллионы долларов, отмечает журналист.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу