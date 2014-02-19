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    "Яблоко": за беспорядки в Украине несет ответственность и оппозиция

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    В партии "Яблоко" считают, что за массовые беспорядки и насилие в Украине несет ответственность не только власть, но и оппозиция, объединившаяся с радикалами.
    Милицейский кордон
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В партии "Яблоко" считают, что за массовые беспорядки и насилие в Украине несет ответственность не только власть, но и оппозиция, объединившаяся с радикалами.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

    «В настоящее время конфликт в Украине перешел в стадию массового кровопролития. Мы приносим глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Еще раз призываем все стороны конфликта прекратить насилие и сесть за стол переговоров. Мы осуждаем всех, кто взял в руки оружие и пролил кровь. Однако в настоящее время очевидно, что ответственность за эту кровь несет не только власть, но и оппозиция», - говорится в заявлении «Яблока» на сайте партии.

    Лидеры украинской оппозиции, действуя совместно с «радикальными националистами, полукриминальным элементом и просто хулиганами», тем самым отдали им контроль над протестными массами и поэтому не смогли предотвратить насилие, уверены в партии.

    «В результате действий радикалов идея евроинтеграции из фактора, объединяющего здравомыслящее общество, превращается в фактор раскола Объединение без учета различия в позициях, терпимость по отношению к нетерпимым, националистам и радикалам – подготовка почвы для самодискредитации и хаоса уличных боев», - говорится в заявлении.

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