Эксперт: для защиты от терроризма Украина должна стать вторым Израилем

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Чтобы предотвращать возможные теракты, нужно усиливать меры безопасности. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. В частности, нужно усиливать технический контроль в общественных местах – подчеркнул глава Кабмина.

Тем временем, некоторым странам уже удалось снизить уровень преступности до минимума. Так, недавно вышел ежегодный рейтинг самых безопасных городов мира, который составили аналитики журнала The Economist. Первое место в рейтинге заняла столица Японии – Токио, на втором месте – Сингапур, а на третьем – Осака. Самым опасным городом на планете в этом рейтинге признана столица Венесуэлы Каракас.

Можно ли опыт других городов применить в Украине, эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал полковник запаса, кандидат технических наук, президент международной общественной организации "Международное антитеррористическое единство" со статусом члена Совета Европы Александр Дичек.

После каждого громкого дела мы слышим заявления о необходимости повышения мер безопасности. Почему до сих пор этого не было сделано?

– Вы правильно подметили, что после очередного теракта или взрыва на складах, следует официальное заявление о том, что нужно повышать безопасность.

Безопасность – состояние перманентное, безопасностью надо заниматься постоянно и такие экстраординарные случаи, они лишний раз подчеркивают, что система выстроена несовершенно.

Я думаю, что у нас был более серьезный повод начать выстраивать эту систему безопасности, учитывая тот факт, что в этом году, 13 февраля, Совбез ООН по инициативе украинских дипломатов, по инициативе Украины, принял очень важную резолюцию под названием "О защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак". Это очень важный документ, который поддержали в Совбезе 30 государств, и он определяет порядок действий, алгоритм построения защиты, взаимодействия между государствами, он также определяет и учитывает необходимость взаимодействия государственных и негосударственных структур.

И получается, что украинская дипломатия одержала победу, а мы до сих пор не имплементировали основные положения этой резолюции, в частности, о необходимости внесения в национальное законодательство этих положений. В том числе необходим список, а что же попадает под понятие объектов критической инфраструктуры? Потому что для каждой страны они — различные.

И если в нашей стране есть такие важные объекты, которые попадают под это определение, как АЭС, ГЭС, объекты машиностроения, химпрома, военные, то необходимо внести этот перечень законодательно, а также внести изменения в такие важные законы, как закон о борьбе с терроризмом, закон про основы национальной безопасности.

И здесь я бы акцентировал внимание на необходимости государственного и негосударственного сектора безопасности, о чем говорится в резолюции. И здесь необходимо внесение в законодательную базу, потому что де-юре у нас нет негосударственной системы безопасности, которая уже давно де-факто есть, она существует, и она выполняет важную государственную задачу, в том числе по социальной адаптации военнослужащих, воинов АТО, уволенных в запас.

Эта система — внебюджетная, резервная, и необходимо сделать все, чтобы принять на законодательном уровне те законы, которые будут определять правовое поле функционирования этой системы и основное приоритетное направление стратегии устойчивого развития "Украина-2020".

Она и определяет важность реформирования системы обеспечения национальной безопасности, что в свою очередь позволит решить важную задачу, или, можно сказать, основную цель стратегии национальной безопасности, которая заключается в формировании условий восстановления территориальной целостности страны, продвижения по евроинтеграционному пути, формирования новых экономических и гуманитарных условий, и, наконец, восстановления мира в стране.

Такая задача, если концептуально рассуждать, что нужно предпринять.

В рейтинге, опубликованном The Economist, на первом и на третьем месте — японские Токио и Осака, на втором месте – Сингапур. В чем залог такого уровня безопасности этих городов?

– В основе японской ментальности лежит спокойствие и уверенность, отсутствие паники, и мы помним, как вели себя японцы во время катастрофы на Фукусиме, поэтому это — очень важный фактор.

С другой стороны, надо понимать, что технические средства безопасности, в том числе камеры видеонаблюдения, допустим, в Лондоне их — уже больше шести миллионов, не спасают эти города и жителей от терактов. Поэтому, наверное, это — синтез поведения общества, ментальности общества, готовность общества прийти на помощь государству в этом вопросе, и мы в том числе настаиваем на том, что только социальное партнерство государства и общества может снизить социальную напряженность в обществе и лишить идеологов терроризма поддержки.

Наверное, это — основные факторы.

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Существуют ли примеры стремительного улучшения уровня безопасности в тех или иных городах?

– Наверное, я бы не заглядывал далеко за границы нашей страны. В качестве примера могу привести проведение "Евровидения" и обеспечение практически безукоризненной безопасности всей страны и Киева в частности. Это — очень важный аспект, и вот здесь — самый удачный пример сотрудничества государственных органов и негосударственной системы безопасности.

В свете событий позавчерашнего дня, произошедшего теракта, могу сказать, что мы были правы, оценивая риски и угрозы, определяя системы мер безопасности, которые надо предпринять, чтобы обеспечить важное, крупное международное событие, которое проходило у нас в стране, и мы доказали всему миру, что Украина может, несмотря на продолжающуюся войну, несмотря на экономические проблемы, проводить крупные международные мероприятия.

Это — пример или образец, фрагмент построения системы безопасности, который надо учитывать в будущем и экстраполировать его на всю страну.

Готовы ли украинские правоохранительные службы работать в таком усиленном режиме на постоянной основе?

– Безусловно, нет, в силу многих причин. Прежде всего, в нашей стране идет война, и большие ресурсы, безусловно, задействованы на востоке страны. Поэтому мы пока не можем себе позволить использовать в таком режиме все наши правоохранительные органы.

Да, точечно, во время проведения крупных мероприятий, это удается сделать, и слава Богу, это делается совместно с негосударственными службами безопасности.

В Израиле уже сколько лет идет война, но это не мешает мирной жизни в городах, при этом в обществе есть готовность — в случае возникновения внештатной ситуации — действовать адекватно вызовам. Удастся ли Украине использовать израильский опыт?

– Вы абсолютно правильно употребили пример Израиля, израильская модель – очень поучительна и будет полезна для нас. Нам нужно выстраивать новую поведенческую модель, в основе которой можно использовать опыт как Израиля, так и Японии. Израиль находится в условиях перманентных угроз и люди спокойно и грамотно действуют в такой ситуации, они обучены.

И долго нам было сложно понять, как так действуют израильтяне. Теперь и нам придется. С помощью программ на телевидении, обучающих программ, выступлений, пресс-конференций мы должны обучать людей, начиная с детей в детсадах, школах, университетах, как себя правильно вести.

К слову, комментируя покушение на народного депутата Игоря Мосийчука, эксперт общественной организации "Слово и Дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире "ГС" заявил, что количество полицейских машин и, соответственно, патрулирования на улицах Киева существенно уменьшилось из-за недофинансирования. А политический аналитик Артем Никифоров считает, что власть не занимается безопасностью, потому что ей выгодно держать украинцев в страхе.