МВД опубликовало фото погибших при взрыве в Киеве

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В результате смертельного взрыва в Киеве у телеканала "Эспрессо" погибли бывший сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир.

"Подполковнику милиции Михаилу Мормилю было всего 36 лет. Он окончил Национальную академию внутренних дел в 2003 году. Работал следователем отдела Шевченковского райотдела. С 2006 года работал в МВД. Неоднократно поощрялся наградами министерства. К 2015 году был сотрудником Юридического департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой. Михаил Мормиль стал случайной жертвой теракта. Он возвращался домой, когда произошел взрыв. 31-летний Руслан Кушнир проходил службу в должности полицейского полка полиции особого назначения города Киева. У него осталась маленькая ребенок и беременная жена", — сообщили в МВД.

МВД Украины, facebook Подполковник полиции Михаил Мормиль

МВД Украины, facebook Старший сержант полиции Руслан Кушнир

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политтехнолог Виталий Бала.

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Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт.