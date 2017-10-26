Причина покушения на Мосийчука. Мнение Бортника

РИА Новости Украина

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что покушение на депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука носит политический характер.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду взрыва.

"Информации пока недостаточно, чтобы говорить об одной какой-то основной версии. Но преступление в любом случае политическое. Об этом говорит и цель, вероятнее всего, это Мосийчук, и место преступления подобрано для максимальной информационной раскрутки этого дела", — сказал Бортник в четверг РИА Новости.

Политолог считает, что депутат вел деятельность, которая создавала много рисков для политика, в том числе его жизни. Бортник также считает, что мотивом преступления может участие политика в каких-либо уголовных, экономических схемах.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Вместе с тем, комментируя заявление Геращенко, Бортник выразил мнение, что "в последнее время настолько часто говорили о "российском следе", что складывается впечатление, что можно все правоохранительные органы распустить, в любом преступлении усматривать "российский след" и не расследовать его".

"Конечно, не хотелось бы такого. Поэтому должны быть проверены все версии", — сказал он.

Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в Киеве, среди которых покушение на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам, заявил в четверг первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал Кононенко на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали телеканалы.

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По его словам, следствие также не отвергает версию относительно покушения на убийство на любого политического и общественного деятеля, который мог находиться в то время на канале "Эспрессо".