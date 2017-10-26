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    Общество

    Покушение на Мосийчука. У ведущей "Эспрессо" подозревали инфаркт

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (37)

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    Журналист Николай Княжицкий рассказал, что Мирослава Барчук вела эфир перед взрывом и после взрыва первая вышла в прямой эфир с места происшествия, помогала раненым.
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Ведущая телеканала "Эспрессо" Мирослава Барчук, которая помогала пострадавшим при взрыве в Киеве, госпитализирована с подозрением на сердечный приступ.

    Об этом сообщил журналист Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.

    "Наша ведущая Мирослава Барчук вела эфир перед взрывом. После взрыва первая вышла в прямой эфир с места происшествия, помогала раненым. У Мирославы случился сердечный приступ, ее госпитализировали в предынфарктном состоянии. Но после лечения в Борисе и Центре сердца диагноз инфаркт не подтвердился", — написал Княжицкий. 

    Николай Княжицкий, facebook
    Пост Николая Княжицкого
    Мирослава Барчук, facebook
    Мирослава Барчук

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

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    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.  Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт. 

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