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    Появились кадры джипа Мосийчука после взрыва

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (24)

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    На странице журналиста Василия Апасова в Facebook выложено видео, на котором запечатлен автомобиль Lexus, принадлежащий народному депутату Игорю Мосийчуку. На кадрах видна кровь внутри внедорожника, выбиты стекла.
    facebook.com/vasiliyapasoff

    "Есть вероятность, что водитель Мосийчука оставил на месте ЧП двух пострадавших, которых уже позже забирали "скорые", — сообщает "Страна".

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото
    Игорь Мосийчук. Справка

    Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.  Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. 

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