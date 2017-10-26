Стали известны имена всех пострадавших при покушении на Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В результате взрыва в Соломенском районе Киева, квалифицированного как теракт, пострадали пять человек, один из которых впоследствии скончался, сообщает "Еспресо.TV".

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

Смотрите также: Покушение на "радикала" Мосийчука. На месте теракта

По данным СМИ, в результате взрыва скончался старший сержант полиции Руслан К. 1986 года рождения, который был охранником Мосийчука. Самого нардепа доставили в клинику "Борис", где он был прооперирован.

"В отделение политравмы КГКБ №17 доставлен директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. В отделение политравмы КГКБ №17 доставлен Михаил М., 1981 года рождения. В отделение нейрохирургии БСМП доставили местную жительницу Надежду Т", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Покушение на нардепа Мосийчука. Кадры с места ЧП

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.