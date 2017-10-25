Скончался охранник нардепа Мосийчука

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Охранник народного депутат от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука скончался в результате полученных при взрыве автомобиля травм. Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко.

Вечером в среду, 25 октября, Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва авто в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле редакции телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа.

espreso.tv На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука

"Охранник Игоря Мосийчука умер. Его звали Руслан. В 17-ой больнице скончался от травм в результате взрыва. Вечная память мужественному человеку! Искренне сочувствую его родным", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Facebook Оляга Ляшко Комментарий Олега Ляшко об охраннике Игоря Мосийчука

Ранее сообщалось, что жизни самого Мосийчука ничего не угрожает, однако после взрыва он был доставлен в больницу, где его перевели в операционную.

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Напомним, на днях Служба безопасности Украины опровергла сообщение о покушении на президента Петра Порошенко, которое было распространено с ее электронной почты.