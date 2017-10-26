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    Фотоленты

    Покушение на "радикала" Мосийчука. На месте теракта

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (7)

    (обновлено: )14
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Машина нардепа Игоря Мосийчука после взрыва
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Игорь Мосийчук в больнице после подрыва авто
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Охранник нардепа Игоря Мосийчука Руслан, погибший при взрыве в Киеве
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    https://http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1440161002742110=pcb.1440163059408571=3
    Facebook Евгения Дейдея
    Машина нардепа Игоря Мосийчука после взрыва
    Машина нардепа Игоря Мосийчука после взрыва
    Facebook Дмитро Лінько
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    espreso.tv
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    espreso.tv
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    espreso.tv
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    espreso.tv
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Оксаны Блищик
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Оксаны Блищик
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея
    Игорь Мосийчук в больнице после подрыва авто
    Игорь Мосийчук в больнице после подрыва авто
    Facebook Станіслав Коломієць
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Facebook Дмитро Лінько
    Охранник нардепа Игоря Мосийчука Руслан, погибший при взрыве в Киеве
    Охранник нардепа Игоря Мосийчука Руслан, погибший при взрыве в Киеве
    Facebook Андрея Лозового

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    https://http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1440161002742110=pcb.1440163059408571=3

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа.

    Покушение на Игоря Мосийчука. Видео
    Канал на Youtube Смалий ТВ
    Покушение на нардепа Мосийчука. Кадры с места ЧП

    Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

    МВД квалифицировало взрыв как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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