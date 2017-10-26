Врачи сообщили о характере ранений нардепа Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Пострадавший при взрыве народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук находится в киевской частной клинике "Борис", передает сайт "Еспресо.TV".

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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Как сообщается, в данный момент Мосийчук находится на операционном столе. У него зафиксированы ранения конечностей, спины и живота. По словам врачей, ранения не угрожают жизни нардепа.

В больницу прибыл глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. У больницы находится автомобиль, на котором Мосийчука привезли после покушения. В авто выбиты стекла.

espreso.tv На месте взрыва, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

МВД квалифицировало взрыв как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.