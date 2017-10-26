наверх
26.10.201702:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Врачи сообщили о характере ранений нардепа Мосийчука

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (9)

    (обновлено: )16630
    Народный депутат Игорь Мосийчук был доставлен в частную киевскую клинику "Борис". По данным врачей, нардеп получил ранения осколочные ранения конечностей, спины и живота.
    Игорь Мосийчук в больнице после подрыва авто
    Facebook Станіслав Коломієць

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Пострадавший при взрыве народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук находится в киевской частной клинике "Борис", передает сайт "Еспресо.TV".

    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея
    Покушение на "радикала" Мосийчука. На месте теракта

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Читайте также — ДТП в Харькове: интервью с водителем Volkswagen

    Как сообщается, в данный момент Мосийчук находится на операционном столе. У него зафиксированы ранения конечностей, спины и живота. По словам врачей, ранения не угрожают жизни нардепа.

    В больницу прибыл глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. У больницы находится автомобиль, на котором Мосийчука привезли после покушения. В авто выбиты стекла.

    espreso.tv
    На месте взрыва, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

    МВД квалифицировало взрыв как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Игорь Мосийчук на судебном заседании по делу Николая Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые