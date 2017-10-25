ДТП в Харькове: интервью с водителем Volkswagen

РИА Новости Украина

Сергей Перепелица, адвокат водителя автомобиля Volkswagen Touareg Геннадия Дронова – второго участника ДТП в центре Харькова – представил позицию своего клиента. В комментарии журналистам он рассказал, где сейчас находится водитель Volkswagen, что он говорит об обстоятельствах ДТП и готов ли к участию в следственных действиях, пишет Надежда Шостак.

Сергей Перепелица: В настоящее время мой клиент находится в статусе свидетеля. Никакого официального документа по поводу изменения статуса в уголовном производстве от органа досудебного расследования мы не получали, то есть нам не было официально сообщено о подозрении. Мой клиент уже отмечал, когда давал показания сразу после ДТП у следователя, что он проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, на разрешающий.

Я присутствовал во время допроса. И он четко отмечал, что "я выезжал на перекресток на зеленый сигнал светофора".

У него не было возможности увидеть, избежать столкновения?

– Избежать – да, [не было]. Потому что перед началом выезда на перекресток, он, конечно, посмотрел по сторонам, есть ли какие-то препятствия или какой-то другой автомобиль. Автомобилей на перекрестке не было. Для того чтобы позволить другому автомобилю завершить маневр, этот автомобиль должен находиться на перекрестке. На перекрестке машин не было, поэтому он начал двигаться, выезжая на перекресток, и вдруг появилась другая машина.

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Он успел затормозить?

– Нет! Потому что это было неожиданно! Он не мог даже предположить, что на такой скорости откуда-то вылетит другой автомобиль.

По стоп-линии. Мы знаем, что ее там не было…

– Стоп-линии там нет. В настоящее время она, конечно, есть. Я не понимаю, зачем, конечно, до окончания досудебного расследования каким-то образом менять дорожную разметку… На момент ДТП стоп-линии не было.

В субботу было воссоздание на месте происшествия. Приглашали ли туда вашего клиента? Будут ли с ним отдельные следственные действия?

– Мы не принимали участия в следственном эксперименте, который был в субботу, в связи с тем, что в настоящее время мой клиент находится на стационарном лечении. Поэтому не было физической возможности принять участие. Но, конечно, мы хотим, чтобы был проведен объективный следственный эксперимент с участием моего клиента.

После аварии ваш клиент обращался в больницу. Врачи сообщили, что госпитализация ему не нужна. Каково его состояние сейчас, когда оно изменилось?

– Да, действительно. Сразу после ДТП мы не исчезали с места ДТП, мы сразу поехали к следователю, то есть не в больницу. После того, как предоставили показания, уже обратились в больницу. Прошли первоочередной обзор, поскольку это была ночь, примерно три или четыре часа утра – не работал там томограф, не было всех врачей. Поэтому, конечно, была рекомендация от врачей, чтобы действительно завершить обследование, пройти еще – сделать томограмму головного мозга и так далее.

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После этого все рекомендации были выполнены, и мой клиент снова обратился в больницу, поскольку состояние ухудшалось, и уже четко указали, что нужна госпитализация, неотложная.

Это следствие столкновения?

– Следствие столкновения. Потому что и врачи именно указали, что могут проявляться те повреждения, которые он получил, только на второй, третий, четвертый, пятый день.

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Пассажирка Volkswagen – это жена? Она тоже ваш клиент?

– Я не могу это комментировать.

Какие именно повреждения?

– Сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. То есть ему трудно ходить, трудно разгибать руки. Сейчас при лечении он получает то медикаментозное лечение, которое назначил врач, становится лучше. Конечно, когда самочувствие будет на достаточном уровне, мы готовы и выступить перед прессой, и участвовать во всех необходимых следственных действиях.

Смотрели ли вы видео с уличных камер? Очень многие отмечают, что водитель Touareg начал движение где-то за считанные секунды, когда горел желтый…

– Во-первых, я скажу так, что камер, которые направлены непосредственно на светофор, который горел водителю Touareg – таких записей нет. Поэтому это должно определяться путем получения режимов работы светофора и уже определяться. Непосредственно я не вижу причинно-следственной связи между тем, что, как вы говорите, отмечают определенные частные лица, их личное мнение, я не вижу причинно-следственной связи между теми мнениями и ДТП.

Если будет доказано, что выехал на желтый, как вы будете доказывать?

– Так же, как вы сказали. С камер видео, которые обнародованы, четко видно, что на перекрестке водитель автомобиля Touareg выезжал на зеленый свет светофора.

В отношении личности вашего клиента? Есть много информации, что это якобы сотрудник СБУ. Чем он занимается?

– Частный предприниматель. Никакого отношения к любым правоохранительных органам он не имеет. И не имел.

О повторном следственном эксперименте. Будете ли вы ходатайствовать?

– К сожалению, Уголовно-процессуальный кодекс не предоставляет нам полномочий ходатайствовать о проведении следственных действий, знакомиться с результатами уголовного производства, поскольку мой клиент находится в статусе свидетеля. Но от себя мы, конечно, подадим такое ходатайство – о том, что мы хотим давать показания, желаем принять участие в следственном эксперименте. И будем просить его провести.

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Если, конечно, следователь или прокурор нам откажут, то, к сожалению, у нас нет такой возможности обжаловать эти действия в судебном порядке. Но, я надеюсь, когда будет определена степень телесных повреждений моего клиента, то, согласно этому, он будет признан потерпевшим.

Мы будем, конечно, подавать заявление о признании нас потерпевшими.

Сейчас в деле есть его первоначальные показания, потом он был официально допрошен. Никаких следственных действий с ним больше не проводилось? Если сейчас к нему придут в больницу, будете ли вы отказываться?

– Следственные действия планировались, но почему-то они не были осуществлены. И мне очень интересно, почему непосредственно в больнице, в отделении, где находится мой клиент, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Мы не просили применения к нам никаких мер безопасности. Расценивать это как какое-то давление или влияние – возможно. Но мы не будем кого-то обвинять в незаконных действиях, но имеем то, что имеем. Работники правоохранительных органов там присутствуют, и нам не сообщается, кто это и для чего.

Вы подозреваете, что его стерегут?

– Возможно. Но мы отмечали, что мы не собираемся куда-то бежать. Такая возможность, если бы он хотел как-то скрываться, уже была. Непосредственно после ДТП – его задержали. Непосредственно несколько дней прошло, никто не вызвал его для проведения любых следственных действий. Когда проходило заседание по следственному судье в Киевском районном суде. Тоже такая была возможность, но он обратился в больницу, находится там. У него не какая-то VIP-палата, он лежит на общих условиях, если хотел бы, уже бы куда-то уехал. Поэтому я не вижу необходимости вообще стеречь или находиться в больнице.

Может, это охрана?

– То же самое – КПК и действующее законодательство предусматривает четко: применять меры безопасности возможно только по заявлению человека, если такое заявление будет удовлетворено.

Был ли видеорегистратор?

– Регистраторов не было, сработали подушки безопасности. Возможно, это определенным образом спасло от еще больших повреждений. Но в настоящее время состояние плохое. Во-первых, психологически очень трудно. Во-вторых, физически лицо 24 часа в сутки испытывает головную боль. И поэтому в настоящее время участвовать в том же следственном эксперименте, это было бы неправильно по отношению к здоровью человека и, конечно, это бы определенным образом нарушало объективность предоставленных данных.

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Есть прогнозы, сколько он будет лечиться?

– Сейчас нет окончательного диагноза. Еще надо сдать кучу анализов. После этого уже будет определено. Сейчас он должен находиться в больнице. Будет ли он там три дня, неделю, это будет известно только позже.

Семейное положение, дети?

– Это его личная жизнь. Если захочет, будет рассказывать.