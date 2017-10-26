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    Происшествия

    Шкиряк сообщил подробности взрыва, при котором пострадал Мосийчук

    (обновлено: )14110
    По данным советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, взрывчатка была заложена в припаркованный рядом с автомобилем народного депутата мотоциклом.
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    espreso.tv

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Взрывчатку для покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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    Вечером в среду, 25 октября, Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле редакции телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. 

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    "Предварительно, взрывчатка была заложена в припаркованный мотоцикл или мотороллер. Примерно, по предварительным оценкам, мощность взрыва могла равняться до килограмма в тротиловом эквиваленте", — рассказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

    Напомним, на днях Служба безопасности Украины опровергла сообщение о покушении на президента Петра Порошенко, которое было распространено с ее электронной почты.

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