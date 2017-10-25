Обнародовано фото окровавленного Мосийчука в больнице

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько обнародовал фото своего коллеги по фракции Игоря Мосийчука, пострадавшего при взрыве автомобиля. В политсиле заявляют о покушении на нардепа.

Как сообщалось, вечером в среду, 25 октября, Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва авто в Киеве.

Facebook Дмитро Лінько Игорь Мосийчук после подрыва авто

На фото видно, что у нардепа рассечение над правой бровью. Какие еще травмы получил Мосийчук при взрыве авто, пока не сообщается.

"Сейчас Игорь Мосийчук в больнице. Продолжается операция. Угрозы его жизни нет. Все остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-службы народного избранника.

Читайте также: Кто и как готовил в Украине кровавый государственный переворот

Напомним, на днях Служба безопасности Украины опровергла сообщение о покушении на президента Петра Порошенко, которое было распространено с ее электронной почты.