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    Обнародовано фото окровавленного Мосийчука в больнице

    (обновлено: )26630
    Пресс-служба Игоря Мосийчука сообщила, что сейчас народный депутат находится в больнице, где "продолжается операция". Также уточняется, что угрозы его жизни нет. Какие именно травмы получил Мосийчук, не уточняется.
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    espreso.tv

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько обнародовал фото своего коллеги по фракции Игоря Мосийчука, пострадавшего при взрыве автомобиля. В политсиле заявляют о покушении на нардепа. 

    Как сообщалось, вечером в среду, 25 октября, Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва авто в Киеве. 

    Facebook Дмитро Лінько
    Игорь Мосийчук после подрыва авто

    На фото видно, что у нардепа рассечение над правой бровью. Какие еще травмы получил Мосийчук при взрыве авто, пока не сообщается.

    "Сейчас Игорь Мосийчук в больнице. Продолжается операция. Угрозы его жизни нет. Все остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-службы народного избранника.

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    Напомним, на днях Служба безопасности Украины опровергла сообщение о покушении на президента Петра Порошенко, которое было распространено с ее электронной почты.

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