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    Нардеп-"радикал" Мосийчук признался, что выпил и сорвал прямой эфир

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    Игорь Мосийчук покинул студию посреди прямого эфира, обвинив Инну Богословскую в спекуляции историей его пребывания в СИЗО. Также "радикал"признался, что немного выпил перед эфиром.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    В прямом эфире политического ток-шоу на телеканале Zik произошел конфликт с участием члена парламентской фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и бывшего народного депутата, юриста Инны Богословской.

    Мосийчук покинул студию посреди прямого эфира, обвинив Инну Богословскую в спекуляции историей его заключения в СИЗО. В свою очередь Богословская заявила, "что не стоит допускать в студию людей, от которых пахнет алкоголем".

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    Вероятно, Мосийчука разозлило вопрос Богословской о финансировании "Радикальной партии" олигархом Ринатом Ахметовым.

    В ходе словесной перепалки Мосийчук признался, что перед приходом на эфире употреблял алкоголь.

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